Le azioni Schott Pharma (ETR:1SXP) hanno chiuso in calo dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025, con la società tedesca che ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita delle vendite per l’anno in corso. Il nuovo obiettivo indica un aumento del fatturato di circa il 6% a valute costanti, ossia il limite minimo della precedente forchetta, a causa di un contesto macroeconomico più incerto e di segnali di rallentamento nel settore farmaceutico globale.

Nonostante la prudenza sulle prospettive, i conti trimestrali hanno messo in evidenza un margine EBITDA record del 32,4%, spinto dalla crescente incidenza delle soluzioni ad alto valore aggiunto come cartucce sterili e fiale speciali, oggi pari al 60% del giro d’affari contro il 55% dello stesso periodo del 2024. L’EBITDA complessivo è cresciuto dell’11% anno su anno, raggiungendo 83 milioni di euro, mentre i ricavi si sono attestati a 256 milioni di euro, in aumento dell’1% (3% a cambi costanti).

Alla luce di questi risultati, Schott Pharma ha alzato la previsione di margine EBITDA annuo al 28% circa, contro il 26,9% dello scorso esercizio, e ha migliorato l’outlook sulla quota di ricavi derivanti da prodotti premium, ora attesa sopra il 55%.

Nel dettaglio, il segmento Drug Containment Solutions ha registrato ricavi in crescita del 4% a 142 milioni di euro e un EBITDA in aumento del 28% a 38 milioni di euro, grazie alla forte domanda di prodotti ad alta marginalità. Il comparto Drug Delivery Systems, invece, ha visto i ricavi scendere del 2% a 114 milioni di euro, con un EBITDA in calo del 2% a 42 milioni di euro.

Secondo Jefferies, il mix di prodotti ad alto valore ha sostenuto i margini nel trimestre, ma la revisione della guidance lascia presagire un possibile indebolimento della redditività nel quarto trimestre, elemento che gli investitori stanno già scontando nelle valutazioni di Borsa.

