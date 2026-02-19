Schroders - BorsaInside.com

Il declassamento di Schroders Plc da parte di UBS arriva in un momento cruciale per uno dei più importanti gestori patrimoniali europei. La banca svizzera ha rivisto il proprio giudizio sul titolo da “buy” a “neutral”, una decisione direttamente collegata all’offerta di acquisizione da 9,9 miliardi di sterline presentata dal colosso statunitense Nuveen. Questa operazione ha ridefinito completamente il potenziale di crescita del titolo, modificando il rapporto tra rischio e rendimento per gli investitori.

UBS ha contemporaneamente aggiornato il target price a 12 mesi portandolo a 590 pence, in aumento rispetto al precedente obiettivo di 480 pence, ma segnalando al tempo stesso un margine di apprezzamento ormai limitato rispetto ai prezzi attuali.

L’offerta di Nuveen cambia le prospettive per Schroders

La proposta avanzata da Nuveen è strutturata come un’offerta interamente in contanti, con un valore complessivo di 612 pence per azione, suddiviso in:

590 pence per azione in contanti

22 pence per azione sotto forma di dividendo autorizzato

Questo livello rappresenta un premio del 34% rispetto al prezzo di chiusura registrato prima dell’annuncio ufficiale. Dopo la comunicazione dell’operazione, il titolo si è rapidamente avvicinato al valore dell’offerta, arrivando a circa 586 pence, mantenendo uno sconto marginale rispetto al prezzo finale proposto.

L’offerta ha già ottenuto il supporto di azionisti chiave, tra cui:

la famiglia Schroders

il consiglio di amministrazione della società

altri azionisti rilevanti attraverso il gruppo dei principali trustee

Nel complesso, circa il 42% del capitale azionario ha già espresso sostegno all’operazione, mentre il completamento definitivo richiederà l’approvazione di almeno il 75% degli azionisti. La chiusura della transazione è attesa entro il quarto trimestre del 2026.

Nasce un colosso globale della gestione patrimoniale da 2,5 trilioni di dollari

Se l’acquisizione verrà completata, l’entità risultante diventerà uno dei più grandi gestori patrimoniali al mondo, con circa 2,5 trilioni di dollari di asset in gestione. La nuova struttura sarà altamente diversificata, con una significativa presenza in diverse classi di investimento:

414 miliardi di dollari nei mercati privati

613 miliardi di dollari nel reddito fisso

735 miliardi di dollari nel mercato azionario

Questa combinazione rafforzerà la posizione competitiva globale del gruppo, aumentando la capacità di attrarre capitali e migliorando l’efficienza operativa.

Secondo UBS, il settore della gestione patrimoniale è fortemente basato sulle competenze professionali e sulle relazioni con i clienti, rendendo improbabili offerte ostili o concorrenti. Inoltre, la struttura altamente frammentata del mercato globale riduce significativamente il rischio di ostacoli normativi o antitrust.

Perché UBS ha declassato il titolo a neutral

Il downgrade riflette principalmente un cambiamento nella dinamica di valutazione del titolo. Con l’offerta già definita a un livello preciso, il prezzo di Schroders tende ora a convergere verso il valore proposto, limitando il potenziale di rialzo per gli investitori.

UBS ha delineato tre possibili scenari di prezzo:

Scenario rialzista: 650 pence , nel caso emergesse un’offerta migliorativa

, nel caso emergesse un’offerta migliorativa Scenario base: 590 pence , coerente con il valore dell’offerta attuale

, coerente con il valore dell’offerta attuale Scenario ribassista: 480 pence, nel caso l’acquisizione non venisse completata

Questo significa che, salvo sviluppi inattesi, il titolo ha già incorporato gran parte del valore potenziale derivante dall’operazione.

Utili in crescita e fondamentali solidi: le nuove stime UBS

Nonostante il downgrade, UBS ha migliorato significativamente le proprie previsioni sugli utili di Schroders, grazie ai risultati finanziari migliori delle attese e alle prospettive positive per le commissioni di gestione.

Le nuove stime sull’utile per azione (EPS) indicano una crescita progressiva:

40,16 pence nel 2026

43,64 pence nel 2027

47,29 pence nel 2028

Questi valori rappresentano un miglioramento sostanziale rispetto alle precedenti previsioni, confermando la solidità operativa della società.

Anche i ricavi operativi sono attesi in espansione, con una crescita prevista da 2,67 miliardi di sterline nel 2026 fino a oltre 3 miliardi entro il 2028. Parallelamente, i margini operativi dovrebbero migliorare progressivamente, superando il 31% entro il 2028, segnale di maggiore efficienza e redditività.

Dividendi, rendimento e rischi principali per gli investitori

Secondo le stime UBS, il rendimento complessivo previsto per gli azionisti Schroders si attesta intorno al 4,4%, composto principalmente dal rendimento da dividendo, mentre il contributo derivante dall’apprezzamento del prezzo rimane limitato.

Questo rendimento risulta inferiore rispetto alla media del mercato, indicando un potenziale relativo meno interessante rispetto ad altre opportunità di investimento.

I principali fattori di rischio da monitorare includono:

il possibile fallimento dell’operazione con Nuveen

la volatilità dei mercati finanziari globali

l’esposizione valutaria, dato che circa due terzi degli asset sono denominati in valute estere

eventuali cambiamenti normativi o reputazionali nel settore della gestione patrimoniale

Il vero punto chiave ora è l’esito dell’acquisizione

Il valore attuale di Schroders è ormai fortemente legato al completamento dell’operazione con Nuveen. Se la transazione verrà finalizzata, il prezzo tenderà a stabilizzarsi vicino al livello dell’offerta. In caso contrario, il titolo potrebbe tornare a essere valutato esclusivamente sulla base dei fondamentali operativi, con una possibile revisione al ribasso.

Per gli investitori, la situazione attuale rappresenta un classico scenario di arbitraggio da acquisizione, dove il rendimento dipende principalmente dalla probabilità di completamento della transazione e dal tempo necessario alla sua conclusione.

Il downgrade di UBS non segnala debolezza operativa, ma riflette semplicemente il fatto che gran parte del valore potenziale è già stato incorporato nel prezzo del titolo dopo l’annuncio dell’offerta.

