Titolo in ribasso per Scor SE, che nella seduta di venerdì ha lasciato sul terreno circa il 5% dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre. I numeri del riassicuratore francese hanno superato le stime sugli utili, ma il mercato ha reagito negativamente a margini meno solidi del previsto e a un calo dell’indicatore di solvibilità.

Nel dettaglio, Scor ha riportato un ROE del 22,1%, superiore di oltre tre punti alle aspettative degli analisti, accompagnato da un utile netto cresciuto del 6,7% rispetto al consenso. Tuttavia, secondo molti osservatori, questo risultato brillante è stato favorito da un trimestre privo di eventi catastrofali di rilievo, più che da un miglioramento strutturale dell’attività assicurativa. Una lettura che ha frenato l’entusiasmo degli investitori.

Sul fronte danni, i ricavi sono calati dell’1,6% a cambi correnti, ma hanno segnato un +3,1% a cambi costanti, leggermente sopra le previsioni. Anche il risultato tecnico ha superato le attese grazie a minori sinistri catastrofali e a condizioni di sconto più vantaggiose. Eliminando però questi effetti positivi, il combined ratio risulta più debole del previsto, con un andamento operativo meno brillante di quanto suggerito dai numeri headline.

Più complesso il quadro nel ramo vita e salute, dove la performance è stata sensibilmente inferiore alle stime. L’aumento dell’aggiustamento del rischio ha portato alla registrazione di contratti onerosi per circa 20 milioni di euro, mentre altri 6 milioni sono stati erosi da varianze di esperienza meno favorevoli. Il margine dei nuovi contratti e il risultato finanziario assicurativo sono entrambi scesi oltre le attese, penalizzati anche dalle oscillazioni valutarie.

Anche la componente finanziaria ha mostrato qualche crepa: il rendimento del portafoglio investito si è attestato al 3,3%, leggermente sotto le stime, complice un maggiore ammortamento immobiliare. Le spese operative sono inoltre risultate più alte del previsto.

A livello di gruppo, vari indicatori di performance economica sono risultati lievemente inferiori alle proiezioni, mentre il Solvency II ratio è sceso al 210%, circa tre punti al di sotto del consenso. Un dato ancora solido, ma che evidenzia un leggero deterioramento rispetto alle attese e contribuisce al sentiment prudente dei mercati.

