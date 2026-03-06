Sectra - BorsaInside.com

Il gruppo svedese Sectra AB, specializzato in software per l’imaging medicale e soluzioni IT per il settore sanitario, ha chiuso un terzo trimestre particolarmente positivo. L’azienda ha registrato un forte incremento degli ordini e un’espansione significativa dei ricavi legati al cloud, risultati che hanno spinto il titolo in Borsa con un rialzo di circa il 13-14% nella giornata successiva alla pubblicazione dei conti.

Ordini e ricavi cloud trainano la crescita

Nel trimestre concluso a gennaio, gli ordini contrattuali prenotati hanno raggiunto 1,31 miliardi di corone svedesi, in aumento rispetto ai 967,6 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. La crescita è stata sostenuta soprattutto da nuove implementazioni ospedaliere in Nord America e Regno Unito, due mercati chiave per il gruppo.

Particolarmente dinamico il segmento cloud. I ricavi ricorrenti derivanti da queste soluzioni sono saliti del 53,3%, arrivando a 249,5 milioni di corone. Si tratta di un segnale chiaro della transizione del settore sanitario verso piattaforme digitali sempre più integrate e basate su abbonamento.

Su base dei primi nove mesi dell’esercizio, Sectra ha registrato vendite nette pari a 2,51 miliardi di corone, con un incremento del 7,9% rispetto all’anno precedente. A cambi costanti, la crescita sarebbe stata ancora più marcata, raggiungendo il 16%.

Un altro indicatore rilevante riguarda il peso dei ricavi ricorrenti: oggi rappresentano il 70,5% del fatturato totale, in netto aumento rispetto al 64,2% dello scorso anno.

Secondo l’amministratore delegato Torbjörn Kronander, questo trend dimostra la solidità del modello di business dell’azienda: clienti soddisfatti continuano a rinnovare i contratti e ad ampliare l’utilizzo delle soluzioni offerte.

Margini in miglioramento nei primi nove mesi

La redditività operativa di Sectra ha mostrato segnali di rafforzamento. Nei primi nove mesi dell’anno fiscale, l’utile operativo è cresciuto del 21,1% raggiungendo 501,5 milioni di corone.

Il margine operativo è salito al 20%, rispetto al 17,8% registrato un anno prima, se si esclude l’impatto di un accordo brevettuale straordinario da 110 milioni di corone contabilizzato nel periodo precedente. Considerando invece i dati riportati senza rettifiche, l’utile operativo risulta in calo del 4,3%.

Il passaggio dalle licenze agli abbonamenti

Parallelamente alla crescita del cloud, Sectra sta portando avanti una trasformazione del proprio modello commerciale. I ricavi non ricorrenti sono scesi a 739,4 milioni di corone, rispetto agli 832,9 milioni dell’anno precedente, riflettendo il passaggio progressivo dei clienti dalle tradizionali licenze software ai servizi in abbonamento.

Durante questa fase di transizione, l’azienda si trova a gestire tre piattaforme tecnologiche parallele, una complessità che richiede investimenti ma che nel lungo periodo dovrebbe rafforzare la stabilità dei ricavi.

Il maxi progetto canadese da oltre 3 miliardi

Tra i progetti più rilevanti per il gruppo spicca l’accordo da 3,1 miliardi di corone siglato con il sistema sanitario canadese MSSS Quebec, che coinvolge oltre 150 ospedali.

Nel trimestre appena concluso sono entrati in funzione i primi due siti previsti dal contratto. Sectra ha però precisato che nessuno dei suoi principali clienti è ancora in piena fase produttiva, lasciando intravedere ulteriori margini di crescita nei prossimi anni.

Secure Communications in rallentamento

Non tutte le divisioni hanno però mostrato la stessa dinamica. L’unità Secure Communications, che sviluppa soluzioni di crittografia destinate a governi e settore difesa, ha registrato nei nove mesi un utile operativo di 45,2 milioni di corone.

Escludendo l’effetto straordinario dell’anno precedente, si tratta di una flessione del 24,8%, causata principalmente da ritardi in un importante progetto con un cliente. L’azienda prevede che questi effetti continueranno a pesare sui risultati fino alla fine dell’anno fiscale.

Effetto cambi e nuove acquisizioni nell’AI medica

Un altro elemento che ha inciso sui conti riguarda i cambi valutari. Sectra non copre l’esposizione valutaria e oltre il 70% delle vendite è denominato in euro, sterline e dollari. Durante il trimestre, il dollaro statunitense si è indebolito di circa il 16,7% rispetto alla corona svedese, influenzando i risultati consolidati.

Guardando al futuro, l’azienda punta anche sull’intelligenza artificiale applicata alla diagnostica. Dopo la chiusura del trimestre, Sectra ha annunciato l’accordo per acquisire Oxipit UAB, società lituana specializzata in AI per la radiologia. La tecnologia di Oxipit è nota per aver ottenuto la prima certificazione CE di Classe IIb per un sistema di intelligenza artificiale autonoma nell’analisi delle radiografie del torace, un passo importante verso una diagnostica sempre più automatizzata.

Con la crescita del cloud, nuovi contratti nel settore sanitario globale e l’espansione nell’AI medica, Sectra continua a rafforzare la propria posizione nel mercato delle tecnologie per la diagnostica digitale.

