Il colosso svedese della sicurezza privata Securitas AB torna sotto i riflettori dei mercati dopo una revisione importante da parte di RBC Capital Markets, che ha espresso una nuova visione molto più ottimista sul futuro del gruppo. La banca canadese ha infatti portato il giudizio sul titolo da underperform a outperform, aumentando sensibilmente anche il target price da 120 a 170 corone svedesi, segnalando un’aspettativa di crescita significativa nel medio termine.

Secondo gli analisti, l’azienda con sede a Stoccolma ha superato la fase più complessa legata alla integrazione dell’acquisizione di Stanley Security, operazione che negli ultimi anni aveva frenato la redditività e aumentato l’indebitamento. Oggi Securitas appare come una realtà più snella, efficiente e focalizzata su business ad alto margine, con una maggiore visibilità sui profitti futuri e una struttura finanziaria rinforzata.

Con le azioni che a fine novembre scambiavano intorno alle 144 SEK, il nuovo obiettivo di RBC implica un potenziale rialzo superiore al 22%, supportato da un multiplo prezzo/utili 2026 di circa 13x, ritenuto ancora conveniente rispetto ai concorrenti del settore. L’attuale capitalizzazione di mercato sfiora 82,4 miliardi di SEK, ma gli analisti ritengono che ci sia ancora spazio per una rivalutazione.

Integrazione completata, margini più alti e meno disturbi operativi

Il lavoro di consolidamento post acquisizione ha portato benefici tangibili: la leva finanziaria è scesa da oltre 3,5x del 2022 a circa 2,2x nel terzo trimestre 2025, un livello considerato più sostenibile e in linea con gli obiettivi del gruppo. Allo stesso tempo, l’uscita dai contratti meno redditizi ha permesso un miglioramento netto del cash flow, creando le basi per una crescita profittevole.

Gli analisti prevedono che questi progressi porteranno a un flusso di cassa libero più solido, a un aumento del rendimento del capitale investito e a una maggiore flessibilità strategica per il futuro.

La tecnologia traina la crescita: soluzioni integrate e sicurezza intelligente

Uno dei punti di forza di Securitas è la graduale espansione dell’area tecnologica. Circa il 33% dei ricavi proviene già da segmenti ad alto valore aggiunto come Allarmi, Tecnologia e Soluzioni, che offrono margini sensibilmente più elevati rispetto ai tradizionali servizi di vigilanza.

Il mercato globale della sicurezza, inoltre, si sta spostando sempre più verso sistemi digitali, integrati e connessi, dove dominano gli operatori in grado di offrire soluzioni combinate tra presenza fisica e tecnologia avanzata. Secondo stime Freedonia, il settore mondiale dei servizi di sicurezza dovrebbe crescere con un tasso annuo del 3,8%, raggiungendo 311 miliardi di dollari entro il 2028.

Stime RBC per il 2026

Indicatore Stima RBC 2026 Ricavi 155,01 miliardi SEK EPS rettificato 12,80 SEK Margine EBITA 7,7% ROIC atteso 10,6% Dividendo previsto 6 SEK/azione Dividend Yield 4,2%

Bilancio più leggero e nuove opportunità di crescita

Con margini in miglioramento e minori costi straordinari, Securitas potrebbe proseguire la riduzione del debito, aprendo allo stesso tempo la strada a nuove acquisizioni mirate, soprattutto nel segmento tecnologico, dove il mercato è ancora molto frammentato e ricco di opportunità. La strategia punta a rafforzare i centri di monitoraggio, aumentare la densità dei clienti e consolidare la leadership nei servizi integrati di sicurezza intelligente.

Il modello di valutazione DCF utilizzato da RBC considera un WACC dell’8,5%, una crescita terminale del 2% e un margine terminale dell’8%, parametri in linea con una società matura ma ancora in espansione.

I principali rischi all’orizzonte

Non mancano i possibili fattori di incertezza, tra cui:

rallentamento economico e impatto sul PIL;

oscillazioni valutarie;

difficoltà nel trasferire l’aumento dei salari sui clienti;

concorrenza crescente nel settore dei servizi di sicurezza.

