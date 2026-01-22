Senior - BorsaInside.com

Giornata positiva per Senior PLC (LON:SNR), che giovedì ha registrato un rialzo del 7,9% dopo aver comunicato un aggiornamento decisamente incoraggiante sulle prospettive dell’esercizio 2025. Il gruppo, attivo nella produzione internazionale di componenti ad alta tecnologia, ha infatti annunciato che l’utile rettificato ante imposte dell’intero anno sarà sensibilmente superiore alle stime precedenti, grazie soprattutto a una performance oltre le attese della divisione Aerospace.

Secondo quanto riportato dalla società (parte del FTSE 250), l’andamento commerciale si è rivelato più forte di quanto previsto nell’ultimo aggiornamento di novembre. In particolare, il comparto aerospaziale ha mostrato una crescita robusta e trasversale, con segnali positivi in tutti i principali mercati finali serviti dal gruppo. Anche l’avvio del 2026 viene descritto con toni ottimistici: l’attività di gennaio, infatti, “è partita bene”, confermando una continuità di slancio dopo la chiusura dell’anno.

Nel comunicato ufficiale, Senior ha sottolineato come la spinta del settore aerospaziale abbia superato le aspettative, portando l’azienda a rivedere al rialzo le previsioni sui risultati complessivi: l’utile rettificato ante imposte dell’intero esercizio, ora, è atteso “ampiamente superiore” rispetto alle indicazioni precedenti.

Bilancio più solido: debito netto in forte calo e leva finanziaria sotto controllo

Oltre ai progressi operativi, un altro elemento che ha rafforzato la fiducia del mercato riguarda la struttura finanziaria del gruppo. Senior ha evidenziato un significativo miglioramento del bilancio, con un indebitamento netto previsto sotto gli 80 milioni di sterline a fine 2025, in netta diminuzione rispetto ai 153 milioni registrati alla fine del 2024.

Il miglioramento è stato sostenuto da due fattori principali: da un lato i proventi iniziali in contanti legati alla cessione del business Aerostructures, dall’altro una generazione di cassa giudicata solida nel corso dell’anno. In parallelo, anche la leva finanziaria è destinata a ridursi in modo evidente, con un rapporto debito netto/EBITDA inferiore a 1,0x, contro 1,8x di fine 2024.

Pensioni e ristrutturazione: meno rischi e taglio dei costi nelle operazioni Flexonics

Senior ha inoltre comunicato di aver completato nel 2025 un’operazione di buy-in relativa allo schema pensionistico a benefici definiti nel Regno Unito. Si tratta di un intervento che contribuisce a ridurre ulteriormente i rischi di bilancio, aumentando la stabilità complessiva del gruppo e limitando l’esposizione a potenziali oscillazioni future.

Infine, la società ha confermato di aver avviato misure di riduzione dei costi in alcune attività della divisione Flexonics. I costi collegati alla ristrutturazione verranno classificati come voci rettificative e saranno dettagliati in occasione della pubblicazione dei risultati di fine anno.

