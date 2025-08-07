Serco - BorsaInside.com

Le azioni di Serco Group (LON:SRP) hanno segnato un deciso rialzo, superando il +7% nella seduta di giovedì, dopo la pubblicazione dei risultati semestrali che hanno battuto le attese degli analisti. A spingere ulteriormente l’interesse degli investitori ha contribuito anche il lancio di un nuovo piano di buyback da 50 milioni di sterline, mentre la società ha scelto di mantenere invariate le sue previsioni per l’intero esercizio 2025.

Risultati sopra le attese per utile per azione e fatturato

Nel primo semestre dell’anno, Serco ha registrato un utile diluito per azione (EPS) di 9,6 pence, con una sorprendente crescita del 12% rispetto alle previsioni di consenso (8,5p). L’utile operativo rettificato si è attestato a 146 milioni di sterline, anch’esso sopra le stime degli analisti, che si fermavano a 140,1 milioni. I ricavi totali hanno raggiunto 2,42 miliardi di sterline, in aumento del 2% rispetto alle stime (2,38 miliardi), con un margine EBITA riportato al 6%.

Buyback da £50 milioni e dividendo in crescita

Oltre ai risultati positivi, Serco ha comunicato l’avvio di un programma di riacquisto di azioni proprie da 50 milioni di sterline, rafforzando ulteriormente la fiducia degli azionisti. Parallelamente, la società ha deciso di aumentare l’ammontare del dividendo intermedio dell’8%, portandolo a 1,45 pence per azione.

Debito leggermente sopra le stime ma sotto controllo

Il flusso di cassa libero è stato pari a 91 milioni di sterline, mentre il debito netto rettificato ha raggiunto i 259 milioni, superando la stima di consenso di 233 milioni. Tuttavia, il rapporto debito netto/EBITDA resta solido a 0,9x, confermando la buona tenuta della struttura finanziaria.

Guidance confermata: utili stabili, ma pressione su margini e cambio

Per l’intero anno, Serco conferma una previsione di utile operativo rettificato a 260 milioni di sterline, in linea con quanto comunicato a giugno e solo leggermente inferiore al consenso di mercato (262 milioni). Si tratta comunque di un dato in calo del 5% rispetto all’anno precedente. Il margine EBITA previsto resta al 5,3%, in flessione di 40 punti base su base annua, principalmente a causa dell’impatto negativo dei tassi di cambio e dei costi di mobilitazione nei contratti internazionali.

Crescita organica e ordini in aumento

La crescita organica dei ricavi è salita al 3%, migliorando rispetto al 2% indicato nei precedenti aggiornamenti. Le nuove acquisizioni di ordini hanno toccato i 3,2 miliardi di sterline, con un book-to-bill ratio del 130%, segno di una forte capacità contrattuale, in particolare nel comparto della difesa, da cui proviene circa l’80% degli ordini. Il portafoglio ordini complessivo ha raggiunto i 14,5 miliardi, con una crescita del 9%, mentre il pipeline di offerte è aumentato del 6%, arrivando a 11,9 miliardi di sterline.

Aliquota fiscale rivista al ribasso

Infine, un’altra nota positiva riguarda la riduzione dell’aliquota fiscale prevista per il 2025, che passa dal 25% al 23%, un aggiustamento che supporterà l’utile per azione nel secondo semestre.

