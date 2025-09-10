Serica Energy - BorsaInside.com

Le azioni di Serica Energy (LON: SQZ) hanno registrato un pesante ribasso, perdendo oltre l’11% nella seduta di mercoledì, a seguito della decisione della compagnia di rivedere al ribasso le stime di produzione per il 2025. La società ha ridotto del 10% le previsioni, puntando ora a una produzione compresa tra 29.000 e 32.000 barili di petrolio equivalente al giorno (boepd), rispetto alla precedente forchetta di 33.000-35.000 boepd.

Il calo delle stime è legato principalmente a problemi operativi presso il Triton FPSO, piattaforma situata nel Mare del Nord britannico, che al momento funziona a capacità ridotta per via di un guasto ai treni di compressione del gas. Serica ha fatto sapere che i lavori di riparazione sui cuscinetti del compressore sono già in corso e che il ritorno a una piena operatività è previsto entro la fine di settembre 2025. Una volta completati, il sistema potrà contare su due compressori attivi, garantendo una maggiore ridondanza e stabilità.

Nonostante le difficoltà, la società ha ricordato che l’aumento della produzione del Triton FPSO registrato ad agosto aveva permesso di superare i 25.000 boepd netti, contribuendo a una produzione complessiva di oltre 55.000 boepd per l’intero gruppo. Tuttavia, l’operatore dell’impianto, Dana Petroleum, ha informato Serica della necessità di riduzioni temporanee della produzione durante la fase di manutenzione.

Secondo una nota di Jefferies, i problemi tecnici sul Triton rappresentano un ostacolo significativo e “la coerenza operativa deve essere raggiunta” per rispettare gli obiettivi annuali. Inoltre, la banca d’investimento segnala un’ulteriore criticità: la chiusura anticipata di tre settimane del giacimento Bittern, di cui Serica detiene il 64%, prevista per novembre 2025. L’intervento servirà a sostituire una sezione di tubazione sottomarina, ma comporterà la sospensione temporanea della produzione anche dai giacimenti Evelyn e Gannet, entrambi di proprietà 100% Serica e destinati a vedere nuovi pozzi attivi nel corso del 2025.

L’impatto combinato dei lavori di manutenzione sul Triton FPSO e dell’intervento sottomarino a Bittern, secondo le stime di Jefferies, potrebbe tradursi in una riduzione della produzione netta di oltre 20.000 boepd nella seconda metà del 2025. Nonostante ciò, Serica precisa che la produzione dagli altri asset del portafoglio resta stabile, con una media recente vicina ai 30.000 boepd netti. Una volta completati tutti gli interventi, la società prevede di poter tornare a una capacità produttiva complessiva superiore a 55.000 boepd.

Un portavoce di Serica ha dichiarato che l’obiettivo rimane quello di ripristinare la piena efficienza produttiva entro la fine di settembre, confermando che l’azienda sta lavorando per limitare l’impatto delle interruzioni. Jefferies, pur definendo questi problemi “negativi ma gestibili”, ha sottolineato che il raggiungimento di una maggiore stabilità operativa sarà cruciale per rispettare le proiezioni aggiornate.

Le nuove stime riflettono quindi un taglio del 10% rispetto alla previsione iniziale, conseguenza diretta sia dei problemi tecnici sull’FPSO sia della manutenzione anticipata a Bittern.

Tuttavia, Serica ribadisce la propria strategia di recupero e mantiene obiettivi di produzione ambiziosi per il 2025, puntando a sfruttare tutto il potenziale del portafoglio nel Mare del Nord non appena gli interventi saranno completati.

