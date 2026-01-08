Shell - BorsaInside.com

Le azioni di Shell hanno avviato la giornata in calo dopo che il gruppo energetico ha lanciato un avvertimento sul deterioramento delle performance nel quarto trimestre. A pesare sul titolo sono soprattutto il trading meno redditizio, le perdite attese nel comparto chimico e una revisione più prudente delle stime sulla produzione di gas naturale liquefatto.

Nelle prime ore di contrattazione, il titolo ha registrato una flessione di circa l’1,8%, segnale di una reazione immediata del mercato a un aggiornamento giudicato complessivamente negativo dagli analisti.

Secondo quanto comunicato dal gruppo, i risultati del trading nel quarto trimestre dovrebbero risultare sensibilmente inferiori rispetto a quelli del trimestre precedente. Un elemento rilevante, considerando che l’attività di trading sul petrolio e sui prodotti raffinati, come il diesel, rappresenta una componente strategica del modello di business di Shell.

Sul fronte del GNL, la società ha ristretto l’intervallo di produzione previsto per il trimestre, ora compreso tra 7,5 e 7,9 milioni di tonnellate, rispetto alla precedente forchetta più ampia. Una revisione che, pur non drastica, riflette un contesto operativo più complesso e una maggiore cautela sulle prospettive di breve periodo.

Pressioni emergono anche nel segmento marketing, dove gli utili rettificati dovrebbero risentire di fattori stagionali e di un aggiustamento fiscale differito di natura non monetaria, con un impatto diretto sulla redditività del trimestre.

Il quadro più critico riguarda però la divisione chimica e prodotti, per la quale Shell prevede una perdita rettificata nel quarto trimestre. Il gruppo ha indicato che il risultato sarà penalizzato da margini chimici in calo, stimati intorno ai 140 dollari per tonnellata, in discesa rispetto ai 160 dollari del trimestre precedente. A questo si aggiungono un aggiustamento fiscale e risultati di trading definiti “significativamente inferiori” rispetto alle attese.

Secondo Mark Wilson, analista di Jefferies, l’aggiornamento fornito da Shell rappresenta un “piccolo segnale negativo”, con particolare riferimento proprio alla debolezza del segmento chimico e prodotti. Wilson ha evidenziato come il trading meno brillante e un aggiustamento fiscale differito di circa 300 milioni di dollari, suddiviso tra chimica e marketing, possano tradursi in un impatto complessivo rilevante sugli utili.

Nelle stime dell’analista, l’effetto combinato di questi fattori potrebbe comportare una riduzione di circa il 10% del consenso sull’utile netto del quarto trimestre 2025. Un elemento che contribuisce a spiegare la reazione negativa del mercato e rafforza l’attenzione degli investitori sulla capacità del gruppo di mantenere la solidità del bilancio in un contesto macroeconomico più complesso.

Sul versante operativo, il segmento upstream mostra invece una maggiore stabilità. Shell prevede una produzione media compresa tra 1,84 e 1,94 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, sostanzialmente in linea con i livelli del trimestre precedente. Anche la produzione di gas integrata dovrebbe restare coerente con le stime già comunicate, tra 930.000 e 970.000 boed.

Un segnale leggermente più positivo arriva dalla raffinazione: il margine indicativo è atteso in miglioramento, con una stima di 14 dollari al barile nel quarto trimestre, rispetto ai 12 dollari precedenti. Un dato che attenua solo in parte un quadro complessivo ancora appesantito da trading debole e pressioni strutturali su alcuni segmenti chiave.

