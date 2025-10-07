Shell - BorsaInside.com

Le azioni Shell Plc (LON:SHEL) sono salite dopo la pubblicazione dell’aggiornamento operativo del terzo trimestre 2025, che ha mostrato un miglioramento generalizzato nei principali indicatori di performance. La compagnia energetica britannica ha segnalato volumi di gas liquefatto in aumento, maggiori ricavi dal trading e margini di raffinazione più solidi, elementi che hanno convinto gli analisti e spinto il titolo al rialzo a Londra.

Secondo Jefferies, i risultati preliminari di Shell indicano un trimestre “complessivamente positivo”, con la possibilità di superare le previsioni sugli utili del 5-10% rispetto alle stime di consenso (4,57 miliardi di dollari). L’aumento sarebbe trainato principalmente dal segmento gas integrato, dove la produzione e l’attività di trading hanno registrato risultati superiori alle attese, e dal comparto prodotti, che beneficia di margini di raffinazione in netto miglioramento.

Gli esperti stimano che anche il flusso di cassa operativo, prima della variazione del capitale circolante, possa toccare 11,1 miliardi di dollari, in crescita rispetto al trimestre precedente.

Leggi anche: 📊5 migliori piattaforme di Trading in Italia per investire online

Gas integrato e produzione in aumento

Nel settore del gas naturale liquefatto (GNL), Shell ha alzato la previsione di liquefazione a 7-7,4 milioni di tonnellate, rispetto alle 6,7-7,3 milioni del secondo trimestre e al consenso di 7,1 milioni. Al contrario, la produzione complessiva è stata leggermente ridotta a 910.000-950.000 barili equivalenti al giorno, un valore comunque vicino alle attese del mercato.

Le spese operative per il gas integrato sono stimate tra 1 e 1,2 miliardi di dollari, mentre ammortamenti e deprezzamenti (DD&A) si collocano tra 1,4 e 1,8 miliardi. Le imposte dovrebbero variare tra 0,4 e 0,7 miliardi, e l’attività di trading risulta “significativamente più intensa” rispetto al trimestre precedente.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Raffinazione e marketing: margini in forte recupero

Nel segmento upstream, la produzione attesa si colloca tra 1,79 e 1,89 milioni di barili equivalenti al giorno, leggermente sopra le previsioni del consenso (1,8 milioni). Le spese operative previste sono tra 1,9 e 2,5 miliardi di dollari, mentre il DD&A si attesta su 2,3-2,9 miliardi. Le imposte dovrebbero variare tra 1,5 e 2,3 miliardi. Shell ha inoltre segnalato un impatto negativo di circa 0,2-0,4 miliardi di dollari legato al riequilibrio degli interessi nel giacimento Tupi in Brasile.

Per quanto riguarda le vendite, i volumi del comparto marketing dovrebbero raggiungere 2,65-3,05 milioni di barili equivalenti al giorno, in linea con il trimestre precedente e con il consenso di 2,9 milioni. Gli utili rettificati di questa divisione risultano superiori rispetto al trimestre precedente, confermando la solidità della rete commerciale globale di Shell.

Nel settore chimico e prodotti, l’azienda prevede un margine di raffinazione medio di 11,6 dollari al barile, un netto miglioramento rispetto agli 8,9 dollari del secondo trimestre e superiore al consenso di 9,5. L’utilizzo degli impianti di raffinazione è stimato tra 94% e 98%, contro il 94% del periodo precedente.

Tuttavia, il comparto chimico dovrebbe registrare una lieve perdita operativa, con margini stimati a 160 dollari per tonnellata. Gli utili rettificati complessivi del settore si collocano tra -0,2 e 0,4 miliardi di dollari, in miglioramento rispetto alla perdita di 0,09 miliardi del secondo trimestre.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Flusso di cassa e svalutazioni

Sul fronte finanziario, Shell prevede pagamenti fiscali compresi tra 2,1 e 2,9 miliardi di dollari e segnala che le variazioni dei derivati potrebbero influire sul flusso di cassa fino a ±2 miliardi di dollari. Le oscillazioni del capitale circolante potrebbero invece determinare un effetto compreso tra una diminuzione di 3 miliardi e un aumento di 1 miliardo.

Infine, il gruppo ha comunicato svalutazioni per circa 0,6 miliardi di dollari nel comparto marketing, legate alla cancellazione del progetto HEFA di Rotterdam.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Prospettive positive per il quarto trimestre

L’aggiornamento conferma la resilienza del modello integrato di Shell, capace di generare valore anche in un contesto energetico volatile.

L’aumento dei volumi di gas liquefatto, l’espansione dell’attività di trading e i margini di raffinazione più elevati pongono le basi per un quarto trimestre potenzialmente ancora più solido, con il mercato che guarda ora con fiducia ai risultati completi di fine anno.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese 5/5 ● Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ - 0.0 Spread in pip

✓ - Piattaforme di trading avanzate

✓ - Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider 4/5 ● Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ - Leva fino a 1:30

✓ - Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. 5/5 ● Broker regolamentato DEMO 5000$ Recensioni ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili

✓ ✔️ Leva fino a 30: 1

✓ ✔️ Fai trading 7 giorni su 7 74% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore. 5/5 ● Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ - Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ - Copia i migliori trader del mondo Il 61% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore 5/5 ● Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ - Regulated CySEC License 247/14

✓ - Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ - Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 76% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore 5/5 ● Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ - N.1 in Italia

✓ - Regime Fiscale Amministrato

✓ - Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it