Le azioni Siemens AG hanno registrato un rialzo superiore al 2% nella seduta di giovedì, spinte dalle indiscrezioni secondo cui il colosso industriale tedesco starebbe valutando uno spin-off della propria partecipazione in Siemens Healthineers, azienda attiva nel settore della tecnologia medica.

Attualmente Siemens controlla circa il 71% di Healthineers, una quota in calo rispetto all’85% detenuto al momento della quotazione in Borsa del 2018. Secondo Bloomberg, la società starebbe studiando soluzioni che prevedono la distribuzione di parte delle azioni ai propri azionisti, con l’obiettivo di ridurre l’impatto fiscale dell’operazione.

Ipotesi di ristrutturazione e scenari possibili

Gli analisti di Barclays hanno evidenziato che per mantenere l’operazione esente da imposte sarebbe necessaria la creazione di una holding separata, che includa alcune attività di Siemens. Un processo complesso che, secondo le stime, potrebbe richiedere fino a un anno.

Durante il Capital Markets Day in programma il 13 novembre, la strategia sul futuro della partecipazione in Healthineers sarà probabilmente al centro dell’attenzione, così come nell’evento dedicato della controllata il 17 novembre.

Barclays ha delineato quattro possibili strade per Siemens:

una riduzione della quota mantenendo comunque il controllo sopra il 50%;

un calo sotto la soglia di maggioranza, con conseguente perdita del controllo diretto;

uno spin-off parziale , simile a quello di Siemens Energy nel 2020;

, simile a quello di Siemens Energy nel 2020; un distacco completo, con uscita definitiva dal capitale di Healthineers.

Impatti finanziari e necessità di rifinanziamento

Scendere sotto il 50% implicherebbe per Healthineers la necessità di rifinanziare circa 13,9 miliardi di euro di prestiti, in gran parte concessi proprio da Siemens. L’amministratore delegato Jochen Schmitz ha spiegato che in questo caso ci sarebbe un “periodo di grazia” per riorganizzare il debito.

Secondo le stime Barclays, un rifinanziamento anticipato comporterebbe un incremento dei costi pari a 74 milioni di euro nel 2026, 125 milioni nel 2027 e 84 milioni nel 2028, rispetto alle condizioni attuali. Inoltre, la ristrutturazione dei prestiti in scadenza nel 2031 e 2041 potrebbe generare un costo aggiuntivo di 68 milioni di euro l’anno, equivalente a circa il 2% degli utili per azione.

La progressiva riduzione della quota di Siemens

Il gruppo tedesco ha già iniziato negli ultimi anni a ridurre la propria partecipazione. A febbraio ha venduto 26,5 milioni di azioni Healthineers, incassando circa 1,45 miliardi di euro e scendendo di un ulteriore 2%. Tra il 2020 e il 2021 la quota era passata dal 79% al 75% in seguito all’aumento di capitale di Healthineers, destinato a finanziare l’acquisizione di Varian per 13,9 miliardi di euro.

L’amministratore delegato di Healthineers, Bernhard Montag, ha sottolineato che la presenza di Siemens non influisce sulle strategie operative della società, ribadendo la volontà di proseguire nel percorso di crescita indipendente.

Precedenti nel mercato tedesco e prospettive future

Gli analisti hanno messo in parallelo questa possibile ristrutturazione con altri precedenti di rilievo, come lo spin-off di Uniper da E.ON nel 2016 e la riduzione di quota di Fresenius in Fresenius Medical Care, inizialmente accolti con cautela ma successivamente positivi per le performance borsistiche.

Questa revisione si inserisce in un contesto più ampio, in cui Siemens punta a rafforzare la flessibilità finanziaria per nuove acquisizioni, soprattutto nel comparto software. Nel corso del 2025, infatti, il gruppo ha investito circa 15 miliardi di dollari in operazioni di M&A, che hanno contribuito a meno di 1 miliardo di dollari di ricavi aggiuntivi.

