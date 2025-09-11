JP Morgan - BorsaInside.com

J.P. Morgan ha rivisto la propria valutazione su Sika, passando da “underweight” a “neutral” in seguito a un anno caratterizzato da una significativa sottoperformance e da un taglio delle previsioni di metà esercizio. Nella nota pubblicata giovedì, gli analisti hanno spiegato che il titolo ha perso circa il 13% da inizio 2025, in netto contrasto con l’andamento stabile registrato dal più ampio settore Lightside.

Secondo la banca d’affari, la revisione al ribasso delle stime semestrali — con il passaggio da un’attesa crescita dei ricavi compresa tra il 3% e il 6% a un incremento molto più contenuto — ha contribuito a riequilibrare i rischi sugli utili. L’upgrade ha quindi una valenza tattica e non rappresenta un cambio di visione strutturale sul titolo, che rimane comunque tra i meno favoriti di J.P. Morgan nel comparto dei materiali da costruzione.

Gli analisti hanno sottolineato diversi elementi critici che limitano l’attrattiva del titolo:

Dopo un lungo ciclo di revisioni al ribasso , Sika non mostra più la stessa capacità di sovraperformance rispetto ai competitor del settore Lightside.

, Sika non mostra più la stessa rispetto ai competitor del settore Lightside. Il potenziale di recupero dei volumi appare ridotto rispetto ad altre società del comparto.

appare ridotto rispetto ad altre società del comparto. Il contesto competitivo si sta facendo sempre più agguerrito, aumentando le pressioni sulla redditività.

Dal punto di vista valutativo, le azioni Sika vengono scambiate a circa 14x EV/EBITDA forward, al di sotto della propria media storica di 15,8x, ma ancora a premio rispetto al settore Lightside, che tratta mediamente a 10,7x. Per J.P. Morgan, tuttavia, questo premio di valutazione non rispecchia pienamente il posizionamento più debole dell’azienda nel contesto attuale.

Nonostante il nuovo rating “neutral”, gli analisti hanno confermato il target price a 186 franchi svizzeri, segnalando che, sebbene l’upgrade rifletta le condizioni di mercato più bilanciate, Sika rimane nella parte bassa della classifica rispetto agli altri titoli seguiti da J.P. Morgan nel settore europeo dei materiali da costruzione.

Infine, la società si prepara al Capital Markets Day previsto per il 7 ottobre 2025. Secondo J.P. Morgan, tuttavia, è improbabile che durante l’evento vengano forniti nuovi obiettivi finanziari o guidance aggiornate, rendendo l’incontro più un’occasione di confronto strategico che un catalizzatore per il titolo.

