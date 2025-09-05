Sixt - BorsaInside.com

UBS ha dato il via alla copertura di Sixt SE (ETR: SIXG) con un rating “buy”, sottolineando le prospettive di crescita della società nel mercato nordamericano e l’impatto positivo di una gestione più efficiente della flotta. Secondo gli analisti, l’azienda tedesca di autonoleggio si trova in una fase di espansione strategica, grazie a una combinazione di miglioramento dei margini, innovazione nei servizi e potenziale di guadagno di quote di mercato negli Stati Uniti.

Nella seduta del 3 settembre, il titolo ha registrato un rialzo di circa +4% alle 10:24 (ora italiana), riflettendo l’ottimismo degli investitori dopo la valutazione positiva di UBS.

Prospettive di crescita solide: ricavi e utili in forte espansione

Sixt SE, con sede a Pullach, ha chiuso il 2024 con ricavi pari a 4 miliardi di euro. Secondo le proiezioni di UBS, la crescita continuerà in modo sostenuto:

Ricavi attesi : €4,3 miliardi nel 2025 e €5,5 miliardi entro il 2029 (+7% CAGR).

: €4,3 miliardi nel 2025 e (+7% CAGR). Utile netto : da €244 milioni nel 2024 a €325 milioni nel 2025 , fino a €515 milioni nel 2029 .

: da a , fino a . EPS (utile per azione): da €5,20 nel 2024 a €6,93 nel 2025 e €10,97 nel 2029.

Gli analisti evidenziano che la crescita dei profitti non dipende soltanto dall’andamento del mercato, ma soprattutto da fattori interni: la gestione ottimizzata della flotta e un modello operativo più snello stanno diventando i veri driver del miglioramento dei margini.

Margini in aumento e flotta più efficiente

UBS prevede che i margini EBT si collocheranno tra l’11% e il 13% dal 2025 al 2027, in netto rialzo rispetto alla guidance ufficiale di circa 10% per il 2025. Parallelamente, il margine EBIT dovrebbe salire dal 12,1% nel 2024 al 13,9% nel 2025, per raggiungere 15,7% nel 2027.

Uno dei principali fattori che sostengono la redditività è la riduzione dell’ammortamento per unità, sceso sotto i €300 al mese nel secondo trimestre 2025. Secondo UBS, questa dinamica consente a Sixt di essere meglio preparata per affrontare eventuali oscillazioni dei valori residuali e i rischi legati all’andamento dei prezzi delle auto usate.

Espansione internazionale: Nord America protagonista

La crescita di Sixt sarà trainata in particolare dal mercato statunitense, dove l’azienda punta a raddoppiare la propria quota di mercato dal 3% al 5% entro il 2029, grazie a una strategia più aggressiva e a un’offerta premium.

Le previsioni per le aree geografiche principali:

Germania (30% dei ricavi) → crescita 1-2% annuo .

→ crescita . Europa (40% dei ricavi) → incremento medio +10% annuo , spinto dalla domanda internazionale.

→ incremento medio , spinto dalla domanda internazionale. Nord America (30% dei ricavi) → ricavi attesi in aumento +8% annuo.

Nonostante gestisca meno del 10% delle stazioni rispetto ai principali competitor americani, Sixt ottiene oltre €10 milioni di ricavi medi per stazione: un dato che evidenzia un modello operativo più efficiente rispetto ai rivali.

Dividendi in crescita e valutazione interessante

UBS prevede un forte incremento dei dividendi in parallelo alla crescita degli utili:

Dividendo per azione : da €2,70 nel 2024 a €3,81 nel 2025 e €6,03 nel 2029 .

: da a e . Rendimento atteso: dal 3,5% nel 2024 al 7,4% entro il 2029, con un payout ratio stabile al 55%.

Al 3 settembre 2025, le azioni Sixt SE hanno chiuso a €81,05, con una capitalizzazione di mercato di circa €3,4 miliardi. UBS ha fissato un target price a 12 mesi di €102, ipotizzando un potenziale rialzo di circa il 26% rispetto ai livelli attuali.

Secondo gli analisti, il titolo è sottovalutato: viene scambiato a 13 volte gli utili 2025, vicino al limite inferiore del suo storico intervallo di valutazione (12x-19x). Con il miglioramento dei margini, UBS ritiene probabile una rivalutazione verso la media storica di 16x.

Rischi e fattori da monitorare

Tra i principali elementi di rischio individuati da UBS ci sono:

volatilità macroeconomica e tensioni geopolitiche;

cambiamenti nelle politiche commerciali;

oscillazioni del valore residuale della flotta;

della flotta; espansione aggressiva da parte dei concorrenti sul mercato USA.

In sintesi, secondo UBS, Sixt SE rappresenta una solida opportunità d’investimento nel settore della mobilità, con prospettive di crescita sostenute e un dividendo in costante aumento, sostenute da un modello di business più efficiente e un potenziale di espansione significativo negli Stati Uniti.

