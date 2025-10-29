SKF - BorsaInside.com

Le azioni SKF hanno registrato un calo in Borsa dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025, nonostante i numeri abbiano superato le attese del mercato. La società svedese, specializzata in soluzioni per la rotazione e cuscinetti industriali, ha infatti evidenziato una crescita organica dei ricavi del 2,0%, raggiungendo 22,5 miliardi di corone svedesi (SEK), leggermente oltre le stime del consenso che si attestavano su un incremento dello 0,7% a 22,3 miliardi di SEK.

La divisione Industriale si conferma il motore principale dell’azienda, con un aumento organico del 3,8%, sostenuto dalla solida domanda nei comparti produttivi e nei servizi di manutenzione. Il settore Automotive, invece, ha registrato una contrazione del 2,3%, sebbene anche in questo caso i risultati siano stati migliori rispetto alle previsioni degli analisti.

A livello geografico, Cina e Nord-est asiatico si distinguono come le aree più dinamiche, con una crescita organica del 5,6%, parzialmente alimentata da acquisti anticipati nel comparto eolico cinese, che hanno contribuito per meno dell’1%. Le altre regioni hanno mostrato un’espansione più contenuta: EMEA e Americhe si sono fermate a un +1,0%, mentre India e Sud-est asiatico hanno messo a segno un +2,2%.

L’EBIT rettificato del gruppo è salito a 2.762 milioni di SEK, superando le stime di consenso di circa l’1%. La divisione Industriale ha generato 2.482 milioni di SEK, oltre le previsioni dell’1,3%, mentre il comparto Automotive si è fermato a 280 milioni di SEK, leggermente al di sotto delle attese (-0,7%).

Il margine EBIT complessivo si è attestato al 12,3%, marginalmente sopra il consenso del 12,2%. Più marcata la differenza tra i settori: il comparto Industriale ha mostrato un margine del 15,5%, mentre quello Automotive ha registrato un più modesto 4,3%, segnale di una redditività ancora sotto pressione nel segmento legato al settore automobilistico.

Il flusso di cassa operativo netto è stato pari a 1.840 milioni di SEK, in calo rispetto ai 2.817 milioni di SEK del trimestre precedente ma in netto miglioramento rispetto ai 977 milioni di SEK registrati nel primo trimestre dell’anno.

Sul fronte delle prospettive per il quarto trimestre 2025, SKF ha confermato la propria guidance, prevedendo vendite organiche stabili rispetto all’anno precedente. Tuttavia, le attese del consenso si mantengono leggermente più ottimistiche, con una stima di crescita dell’1,6%.

Nonostante i risultati solidi e in linea con le aspettative, il mercato sembra focalizzarsi sulle previsioni prudenti per la parte finale dell’anno, che potrebbero spiegare la reazione negativa del titolo in Borsa. Gli investitori guardano ora con attenzione all’evoluzione della domanda globale e all’andamento del settore automobilistico, due fattori chiave che continueranno a influenzare la performance di SKF nei prossimi trimestri.

