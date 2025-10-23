Sodexo - BorsaInside.com

Le azioni Sodexo hanno subito una pesante flessione del 9% nella seduta di giovedì, dopo che il colosso francese della ristorazione collettiva ha diffuso stime di crescita per il 2026 inferiori alle attese. La società ha avvertito di un rallentamento del business negli Stati Uniti, che pesa sulle prospettive dopo un esercizio 2025 giudicato complessivamente positivo.

Il gruppo ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita organica dei ricavi, ora attesa tra l’1,5% e il 2,5%, rispetto al precedente intervallo del 3-4%. Una frenata che, secondo il Chief Financial Officer Sébastien de Tramasure, dipende soprattutto da un contesto economico più complesso: «Uno dei principali motori di crescita resterà l’aumento dei prezzi – ha spiegato – ma il mix delle attività e gli investimenti mirati ridurranno temporaneamente la redditività».

Sodexo ha anche indicato che il margine operativo sottostante sarà leggermente inferiore a quello del 2025, a causa dei costi legati ai piani di sviluppo e al rafforzamento delle fondamenta per una crescita sostenibile nel medio periodo.

Secondo l’analista di Morgan Stanley, Jamie Rollo, le nuove stime «sono più deboli del previsto in quello che la società stessa definisce un anno di transizione». Gli investitori, infatti, non hanno reagito con favore, penalizzando il titolo in Borsa.

Nonostante le previsioni prudenti, i risultati 2025 si sono rivelati leggermente migliori delle attese: ricavi a 24,07 miliardi di euro (+3,3% organico contro il +3,1% stimato), utile per azione rettificato a 5,37 euro (sopra il consenso di 5,29 euro) e margine EBITA in lieve miglioramento di 5 punti base sul dato dichiarato e 10 a tassi costanti. Tuttavia, l’EBIT è sceso del 6% a 985 milioni di euro, mentre il debito netto è salito da 2,6 a 2,7 miliardi di euro.

A preoccupare maggiormente il mercato è il rallentamento della divisione nordamericana, dove la crescita organica è scesa al 2,8% rispetto all’8,7% dell’anno precedente. Il calo è legato soprattutto alla perdita di contratti nel settore educativo, comparto chiave per l’azienda.

A livello strategico, l’attenzione ora si sposta sull’arrivo del nuovo CEO Thierry Delaporte, che assumerà la guida del gruppo il 10 novembre. Gli analisti di RBC Capital Markets ritengono probabile «una revisione strutturale o una riorganizzazione strategica» sotto la sua direzione. Tuttavia, nel breve termine, il titolo potrebbe continuare a sottoperformare rispetto ai concorrenti, in attesa di una visione più chiara sul piano di rilancio.

