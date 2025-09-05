un investitore che osserva preoccupato lo schermo del suo laptop. Sullo sfondo un tabellone con un grafico in rosso
Sofina
Le azioni Sofina (EBR:SOF) hanno registrato un calo superiore al 2% nella seduta di venerdì, dopo che la società di investimento con sede a Bruxelles ha comunicato i risultati del primo semestre 2025, segnando una perdita netta di 394 milioni di euro e una diminuzione del valore patrimoniale netto (NAV) di 494 milioni di euro, principalmente a causa degli effetti valutari.

Sofina in rosso: i numeri del primo semestre 2025

Il NAV complessivo è sceso a 9,8 miliardi di euro al 30 giugno, rispetto ai 10,3 miliardi di fine 2024, mentre il NAV per azione è passato da 311,77 euro a 296,38 euro.
La società ha registrato una perdita per azione pari a 11,90 euro, contro un utile di 16,59 euro dello stesso periodo dello scorso anno.

Sofina ha spiegato che il deprezzamento delle principali valute, in particolare del dollaro statunitense, ha inciso in modo significativo sui risultati. Senza considerare l’effetto valutario, la creazione di valore sarebbe stata positiva (+4,2%), ma includendolo è diventata negativa (-3,4%).

Andamento del portafoglio e principali partecipazioni

Il portafoglio di investimenti è stato valutato 9,95 miliardi di euro a fine giugno, in leggero calo rispetto ai 10,05 miliardi di sei mesi prima. La composizione del portafoglio si suddivide in:

  • Sofina Direct: 5,5 miliardi
  • Sofina Private Funds: 4,5 miliardi
  • Partecipazioni di minoranza a lungo termine: 3,1 miliardi

Tra le singole partecipazioni, ByteDance è stata l’unica a rappresentare oltre il 5% del fair value. Altri asset di rilievo includono Cognita, Drylock Technologies, Nuxe International, Proeduca e Vinted. Le 10 principali partecipazioni dirette coprono il 29% del portafoglio totale.

Sul fronte dei fondi, Sofina ha rapporti con oltre 80 general partner e collabora con grandi nomi come Sequoia Capital, Hongshan, Lightspeed, Insight Partners e Andreessen Horowitz.

Investimenti e disinvestimenti

L’attività di investimento nel semestre è rimasta dinamica:

  • Nuovi ingressi: Proeduca e Scalable Capital
  • Disinvestimenti: vendita completa di First Eagle, cessione parziale di bioMérieux e monetizzazione parziale della quota in ByteDance

Nel complesso, Sofina ha investito 650 milioni di euro e incassato 384 milioni di euro dai disinvestimenti.

Liquidità e posizione finanziaria

La società mostra un indebitamento netto pari a 76 milioni di euro al 30 giugno, a fronte di una posizione di liquidità netta di 334 milioni registrata a fine 2024.

  • Liquidità lorda: scesa da 1,03 miliardi a 621 milioni di euro
  • Passività finanziarie: stabili a 697 milioni di euro
  • Loan-to-value: passato da -3,3% a 0,8%

Dividendi e risultati del portafoglio

I proventi da dividendi sono scesi a 18 milioni di euro, rispetto ai 25 milioni dello scorso anno. Il risultato netto del portafoglio segna una perdita di 379 milioni, contro un utile di 564 milioni nel primo semestre 2024.

Distribuzione geografica e strategie

Il portafoglio di Sofina risulta ben diversificato:

  • Europa: 39%
  • Nord America: 36%
  • Asia: 25%

Per strategia, il venture capital domina con il 71% degli asset, seguito dal growth capital (24%) e dai leveraged buyout (5%). Da notare che il 93% degli asset è costituito da investimenti non quotati, mentre le partecipazioni quotate rappresentano solo il 7%.

Prospettive future

Nonostante le difficoltà derivanti dalle fluttuazioni valutarie, Sofina conferma la propria strategia di crescita. L’azienda sottolinea i progressi delle scale-up e lo slancio delle aziende in fase iniziale, mantenendo un approccio attivo e selettivo sia sul fronte geografico che settoriale.

