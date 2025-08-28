Softcat - BorsaInside.com

Le azioni Softcat Plc (LON:SCTS) hanno registrato un rialzo superiore al 4% nella seduta di giovedì, spinte da risultati per l’anno fiscale 2025 migliori delle attese. Tuttavia, secondo diversi analisti, l’entusiasmo del mercato potrebbe essere parzialmente ingannevole, poiché la crescita è stata sostenuta soprattutto da grandi contratti non ricorrenti, lasciando in ombra le prospettive per il 2026.

Per l’esercizio 2025, la società ha comunicato un EBIT rettificato di circa 177 milioni di sterline, superando le stime di consenso fissate a 174 milioni. Una performance che, secondo Jefferies, non è stata trainata da un’espansione strutturale del business, ma dall’acquisizione di accordi straordinari e poco prevedibili.

Previsioni per il 2026: crescita moderata e rischi in aumento

Il management di Softcat ha confermato una guidance orientata a una crescita dell’utile lordo a bassa doppia cifra e a un EBIT in aumento a una cifra alta. Tuttavia, Jefferies mette in guardia: circa 7 milioni di sterline dell’EBIT 2025 derivano da commesse eccezionali, che non dovrebbero ripetersi nel nuovo esercizio.

Di conseguenza, la base di riferimento “pulita” per il 2026 sarebbe intorno ai 170 milioni di sterline, da cui si stima un EBIT previsto di 185 milioni, al di sotto della proiezione media degli analisti pari a 188 milioni. Per il 2027, le stime indicano 200 milioni di sterline, anch’essi inferiori al consenso di 207,5 milioni.

Valutazione del titolo e confronto con Computacenter

Secondo Jefferies, la discrepanza tra le previsioni ufficiali e le stime di mercato apre interrogativi sulla valutazione di Softcat. Considerare l’azienda come un player con crescita a doppia cifra potrebbe risultare fuorviante e generare aspettative eccessive, mentre un approccio più prudente, che la classifichi come realtà a crescita moderata, metterebbe in discussione l’attuale multiplo premium.

Il broker evidenzia anche come il premio di valutazione rispetto a Computacenter, principale concorrente nel settore IT, sia sempre più difficile da sostenere alla luce della crescente volatilità degli utili.

Rating e prospettive per gli investitori

Jefferies ha confermato la raccomandazione “underperform” sul titolo, fissando un target price a 1.385 pence, che implica un potenziale ribasso del 12% rispetto alla chiusura di mercoledì a 1.565 pence.

Negli ultimi dodici mesi, le azioni Softcat hanno oscillato tra 1.960p e 1.427p, con una capitalizzazione di mercato di circa 3,1 miliardi di sterline (pari a 4,2 miliardi di dollari).

