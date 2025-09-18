esterno moderno di una sede di Spire Healthcare, con il logo ben visibile sull’edificio e sul totem davanti all’ingresso
Le azioni di Spire Healthcare (LON: SPI), uno dei maggiori gruppi ospedalieri privati del Regno Unito, hanno registrato un balzo di oltre il 4% dopo le indiscrezioni diffuse da Sky News secondo cui alcuni azionisti di peso starebbero spingendo per una cessione della società.

Secondo quanto riportato, il fondo attivista Achilles, co-fondato da Christopher Mills, insieme ad altri veicoli di Harwood Capital Management, avrebbe intensificato le pressioni sul consiglio di amministrazione affinché vengano valutate trattative con potenziali acquirenti. Attualmente il gruppo detiene circa il 5% del capitale di Spire.

Gli investitori ritengono che la società sia fortemente sottovalutata, evidenziando come il valore del patrimonio immobiliare del gruppo superi 1,4 miliardi di sterline, a fronte di una capitalizzazione di mercato che si aggira attorno agli 820 milioni di sterline.

Spire, guidata dall’amministratore delegato Justin Ash e presieduta da Sir Ian Cheshire, gestisce una rete di 38 ospedali e oltre 50 cliniche e centri medici in tutto il Regno Unito. L’azienda è inoltre il principale fornitore nazionale di interventi ortopedici come protesi d’anca e ginocchio.

Il fondo Achilles, diretto da Robert Naylor, avrebbe suggerito di incaricare consulenti finanziari per avviare un processo formale di vendita, anche se al momento non risultano approcci ufficiali da parte di potenziali acquirenti.

La pressione degli investitori si inserisce in un contesto più ampio di interesse verso le società britanniche quotate, in particolare quelle del FTSE 250, sempre più nel mirino di fondi di private equity e operatori internazionali.

In una nota ufficiale, il consiglio di amministrazione di Spire ha ribadito l’impegno a creare valore per gli azionisti e a proseguire le valutazioni strategiche necessarie per garantire la crescita e la competitività dell’azienda nel lungo termine.

