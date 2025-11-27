Azioni SSE - BorsaInside.com

SSE Plc, uno dei principali protagonisti del settore energetico britannico, finisce sotto la lente di UBS dopo mesi di forte crescita in Borsa. Il broker svizzero ha infatti abbassato la raccomandazione da acquisto a neutrale, segnalando che buona parte delle prospettive di crescita sono ormai già incorporate nel prezzo attuale delle azioni. Una decisione arrivata nonostante l’aumento del target price a 2.350 pence, rispetto ai precedenti 2.200 pence.

Secondo UBS, il potenziale rialzo residuo stimato è di appena il 7%, troppo contenuto per giustificare un giudizio positivo dopo un rally del 37% dall’inizio dell’anno, e addirittura del 50% rispetto ai minimi toccati a febbraio 2025. Numeri che hanno superato l’intero comparto delle utility, cresciuto nello stesso periodo del 27%.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Gli analisti sottolineano come le preoccupazioni che in passato pesavano sulla società, in particolare legate al rischio regolatorio e ai costi di finanziamento, siano ormai state pienamente scontate dal mercato. Il contesto normativo, incluso il periodo di controllo RIIO-T3 che coprirà gli anni 2026-2031, non rappresenta più un fattore frenante, riducendo così il margine per ulteriori sorprese positive.

Uno dei punti chiave della revisione è la valutazione, ormai non più conveniente rispetto ai concorrenti. UBS segnala un rendimento da dividendo pari al 2,4%, ben al di sotto del 3,2% offerto da National Grid, mentre per allinearsi al rendimento medio del settore, stimato al 4,5%, SSE potrebbe impiegare fino a dieci anni. Anche il multiplo P/E previsto per l’anno fiscale 2027, pari a 13 volte gli utili, risulta in linea con la media di mercato e non più attraente.

Broker consigliato Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Nonostante ciò, UBS ha rivisto al rialzo alcune stime, integrando il nuovo piano di investimenti di SSE, pari a 33 miliardi di sterline tra il 2026 e il 2030. Tuttavia, il broker ha modellato scenari più conservativi, prevedendo un impiego di capitale di circa 26,3 miliardi, ovvero l’80% del piano complessivo. Le previsioni sono più caute soprattutto sul fronte della trasmissione, dove UBS è 6 miliardi sotto le stime dell’azienda, mentre è più ottimista sulle rinnovabili, con 1 miliardo in più rispetto alle ipotesi di SSE.

In particolare, UBS prevede tempi più lunghi per l’approvazione di sei grandi progetti di linee aeree di trasmissione, dal valore compreso tra 13 e 15 miliardi di sterline, con autorizzazioni attese solo dalla metà del 2026. Allo stesso tempo, sono stati alzati i rendimenti regolamentati attesi, con un ritorno sul capitale (CPIH reale) al 6%, rispetto al precedente 5,64%, migliorando così le proiezioni sulla base patrimoniale regolamentata e sugli utili futuri.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Nella nuova valutazione, UBS attribuisce all’attività di trasmissione un premio del 53% rispetto alla RAB stimata per marzo 2027, ipotizzando uno spread ROIC-WACC di 150 punti base, includendo la sovraperformance. Rivalutati verso l’alto anche gli asset termici, grazie alla decisione di estendere la vita utile degli impianti a gas di Marchwood e Keadby 2 di ulteriori cinque anni. Il broker ha inoltre aggiunto 1 miliardo di sterline alle aspettative di investimento per la distribuzione.

Il quadro non è però interamente positivo: la recente diluizione dovuta alla sottoscrizione di 97,6 milioni di nuove azioni a 2.050p ha ridotto il valore stimato di circa 12 pence per azione, mitigando in parte l’aumento del target price. Inoltre, UBS ha evidenziato un deciso taglio agli investimenti nelle energie rinnovabili, scesi a 4 miliardi di sterline, pari al 12% del piano, il livello più basso degli ultimi cinque anni. Una cifra ben lontana dai 6 miliardi annunciati nel 2025 e dai 7 miliardi investiti nel 2023, e che include solo metà dello sviluppo previsto per il progetto eolico offshore Berwick Bank.

Guardando al medio periodo, UBS prevede un utile per azione rettificato di 233 pence per l’anno fiscale 2030, perfettamente allineato con il range stimato da SSE (225-250p), e una crescita annua attesa di circa il 7%. Tuttavia, il broker sottolinea come questi miglioramenti siano compensati da un incremento del debito netto e da un supporto limitato alla valutazione.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com