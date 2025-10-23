Un grafico a candele sullo sfondo. Una freccia rossa in discesa in primo piano. Alcune monetine sotto di essa
Le azioni di St. James’s Place PLC (LON:SJP) hanno registrato un calo del 3,03% dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre, nonostante numeri superiori alle attese e un nuovo record nella gestione patrimoniale. La società britannica ha infatti superato per la prima volta la soglia dei 200 miliardi di sterline di fondi in gestione, ma ha avvertito che il quarto trimestre potrebbe mostrare flussi più deboli.

Nel periodo chiuso al 30 settembre, gli afflussi lordi hanno raggiunto 5,7 miliardi di sterline, ben oltre i 5 miliardi previsti dagli analisti e in crescita di circa il 30% su base annua. Anche gli afflussi netti, pari a 1,76 miliardi, hanno superato le aspettative (1,6 miliardi) e quasi raddoppiato i 0,89 miliardi registrati nello stesso trimestre del 2024.

Il patrimonio gestito complessivo (AUM) ha toccato il nuovo massimo storico di 212,36 miliardi di sterline, con un aumento del 12% dall’inizio dell’anno, superando di 2 miliardi le proiezioni di mercato. Migliora anche il tasso di fidelizzazione della clientela, salito al 95,2% rispetto al 94,6% dell’anno precedente, mentre i flussi netti rappresentano il 3,9% dei fondi in gestione iniziali, contro il 2,2% del 2024.

Il CEO Mark FitzPatrick ha commentato con soddisfazione i risultati:

“Questo trimestre conferma la forza del nostro modello di business basato sulla consulenza e dimostra quanto i clienti apprezzino le relazioni di fiducia a lungo termine costruite con i nostri professionisti.”

Tuttavia, FitzPatrick ha avvertito che l’ultimo trimestre dell’anno potrebbe non replicare le stesse performance. Il forte coinvolgimento dei clienti osservato nel terzo trimestre – spinto anche dall’introduzione della nuova struttura tariffaria a fine agosto – potrebbe infatti ridimensionarsi, mentre l’azienda continua a monitorare un contesto economico e di consumo caratterizzato da incertezza.

Un altro elemento positivo arriva dalla performance degli investimenti, con rendimenti da inizio anno pari al 12% dei fondi in gestione iniziali su base annualizzata. Inoltre, St. James’s Place ha introdotto una nuova gamma di fondi, i Polaris Multi-Index, che applicano l’esperienza della società nella gestione attiva delle allocazioni anche ai fondi indicizzati.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

