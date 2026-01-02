Azioni Stellantis - BorsaInside.com

Il 2025 è stato un anno di grande impatto per Stellantis in quello che è uno dei suoi mercati di riferimento. Per la prima volta nella storia recente, Renault ha superato il colosso italo-francese nelle immatricolazioni di autovetture private in Francia, per uno sviluppo che gli analisti finanziari non possono ignorare nella valutazione dei rischi competitivi del gruppo guidato da Antonio Filosa.

Cosa ci dicono i dati ufficiali

I dati ufficiali della Plateforme Automobile rendono il sorpasso molto chiaro. Renault ha infatti immatricolato 430.217 vetture nel 2025, registrando una crescita dello 0,2%, mentre Stellantis si è fermata a 420.867 unità con un calo del 7,1% annuo. Il divario di quasi 9.300 vetture ha portato la quota di mercato di Renault al 26,35% contro il 25,78% di Stellantis, uno scarto che non è marginale nei calcoli sulla redditività per unità venduta.

Dal punto di vista degli azionisti Stellantis, il dato rivela una dinamica commerciale preoccupante in un mercato che rimane centrale per la generazione di margini. Non si tratta di una sconfitta occasionale: il calo del 7,1% riflette una contrazione strutturale della base di vendite, non attenuabile da rimbalzi congiunturali. Nonostante il recupero tattico di fine anno—Stellantis ha registrato un +5,42% a dicembre—il gruppo non ha colmato il gap accumulato nei mesi precedenti.

La superiorità competitiva di Renault poggia su elementi tangibili che riguardano direttamente il profilo di sostenibilità del modello di business. Il marchio Dacia, con la sua gamma resiliente e posizionamento su segmenti a margine differenziato, ha dimostrato una maggiore capacità di difendere i volumi in un contesto di domanda privata prudente e inflazione cumulata. Un vantaggio organizzativo che si traduce in una sfida diretta alla capacità di Stellantis di mantenere efficienza operativa nei volumi.

Il contesto macro francese rimane debole—il mercato totale delle autovetture ha registrato un calo del 5% a 1,63 milioni di immatricolazioni—ma è proprio in ambienti così ostili che la perdita di quote di mercato segnala fragilità competitive anziché cicliche. Considerando insieme auto e veicoli commerciali, Stellantis mantiene ancora il primato volumetrico assoluto (558.425 unità), ma la tendenza di fondo è sfavorevole.

Cosa significa per le azioni Stellantis: la nostra opinione sul titolo

Per gli investitori azionari di Stellantis, il sorpasso di Renault nel segmento auto rappresenta un segnale di allarme sulla capacità del gruppo di mantenere margini difensivi nel suo heartland strategico. La pressione sulla valutazione del titolo potrebbe intensificarsi se questa dinamica dovesse estendersi ad altri mercati europei.

