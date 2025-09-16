primo piano di un investitore con una mano sulla fronte e un grafico in discesa sullo sfondo
SThree
La seduta di martedì è stata pesantissima per SThree Plc (LON: STEMS). Il titolo della società di recruiting internazionale ha perso oltre il 22% in Borsa, dopo la pubblicazione dei conti del terzo trimestre che hanno evidenziato un brusco calo delle commissioni nette e un quadro generale in forte rallentamento, soprattutto nei mercati europei chiave.

Commissioni in calo e pressione sui ricavi

Nel trimestre chiuso il 31 agosto, le commissioni nette sono scese a 81,5 milioni di sterline, in netto calo rispetto ai 92,7 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. La contrazione è stata guidata soprattutto dalla debolezza in Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, che ha oscurato la buona performance negli Stati Uniti e in Asia.

Il business dei contratti, che rappresenta circa l’83% del totale, ha segnato un calo del 13% a 67,9 milioni di sterline, mentre i collocamenti permanenti sono diminuiti del 5% a 13,6 milioni. In discesa anche il portafoglio ordini dei contrattisti (-6%), fermo a 156 milioni di sterline, equivalente a circa cinque mesi di commissioni.

Alla fine del trimestre, l’azienda ha riportato una posizione finanziaria netta positiva di 42 milioni di sterline, confermando comunque una buona solidità patrimoniale.

Andamento contrastante tra Europa, Stati Uniti e Asia

Il quadro geografico è stato molto disomogeneo.

  • Stati Uniti: +17% con commissioni a 22,5 milioni di sterline.
  • Medio Oriente e Asia: +22% a 5,8 milioni di sterline.
  • Giappone: +20% a 3,8 milioni di sterline.

In Europa, invece, i numeri hanno mostrato un arretramento drastico:

  • Germania: -21% a 23,6 milioni.
  • Paesi Bassi: -35% a 11,3 milioni.
  • Regno Unito: -27% a 7 milioni.
  • Altri Paesi europei: -16% complessivo.

I settori più colpiti

Analizzando i comparti, l’ingegneria è rimasta sostanzialmente stabile con un calo dell’1%. Male invece le scienze della vita (-12%) e soprattutto la tecnologia (-22%), confermando la fase di forte incertezza che il settore sta attraversando.

Anche la forza lavoro del gruppo si è ridotta del 16% rispetto allo scorso anno, effetto sia dell’attrito naturale sia di una politica più selettiva nelle assunzioni per aumentare l’efficienza.

Le parole del CEO e le prospettive future

L’amministratore delegato Timo Lehne ha sottolineato come, nonostante i segnali positivi da Stati Uniti, Medio Oriente e Asia, in Europa permangano “sfide significative” legate soprattutto al rallentamento della domanda di nuovi business.

Il manager ha inoltre evidenziato i progressi del Programma di Miglioramento Tecnologico, ormai in fase di completamento, e l’intenzione di incrementare gli investimenti in strumenti di intelligenza artificiale per rafforzare efficienza e scalabilità.

Pur confermando le previsioni per l’anno fiscale 2025, il consiglio di amministrazione ha chiarito che l’attuale fase di debolezza potrebbe protrarsi fino al 2026, più a lungo del previsto.

Buyback in arrivo

A parziale sostegno del titolo, SThree ha annunciato anche un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie, i cui dettagli saranno resi noti all’inizio del prossimo anno.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

