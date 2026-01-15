Swedbank - BorsaInside.com

Nella giornata di giovedì, il titolo quotato sull’OTC con ticker SWDBY ha guadagnato circa il 5,5%, riflettendo immediatamente il sollievo dei mercati di fronte alla fine di un procedimento che pesava da tempo sulla valutazione dell’istituto. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla banca all’inizio della settimana, chiarendo che l’indagine, avviata nel 2019, è stata archiviata senza sanzioni o azioni giudiziarie.

La conclusione del dossier rappresenta un passaggio chiave per Swedbank, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una serie di verifiche normative legate ai suoi sistemi di controllo interno. La rimozione di questo rischio regolamentare ha contribuito a migliorare il clima tra gli investitori, che da tempo attendevano segnali concreti di normalizzazione.

Nel commentare l’esito dell’indagine, il vicepresidente e responsabile della task force speciale della banca, Tomas Hedberg, ha sottolineato come questo sviluppo consenta all’istituto di lasciarsi definitivamente alle spalle una parte rilevante delle problematiche storiche emerse in passato. Un messaggio che il mercato ha interpretato come un passo decisivo verso una maggiore stabilità e trasparenza.

Resta tuttavia aperto un altro fronte: Swedbank ha infatti precisato che è ancora in corso un’indagine da parte del New York State Department of Financial Services. Al momento, la banca ha dichiarato di non essere in grado di stimare né l’eventuale impatto economico né le tempistiche di chiusura di questo procedimento, mantenendo quindi un approccio prudente nella comunicazione agli investitori.

L’indagine statunitense ora archiviata rientrava in un contesto di controlli più ampi che hanno interessato il settore bancario europeo, in particolare gli istituti attivi nei Paesi baltici. Swedbank, che opera soprattutto in Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania, ha avviato negli ultimi anni un profondo rafforzamento delle proprie politiche di conformità e dei sistemi antiriciclaggio, proprio in risposta alle criticità emerse nel 2019.

La chiusura del fascicolo da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense rappresenta quindi un segnale positivo non solo sul piano reputazionale, ma anche in termini di fiducia del mercato, come dimostrato dal netto rialzo del titolo. Per gli investitori, si tratta di un elemento che riduce l’incertezza e apre la strada a una valutazione più focalizzata sui fondamentali e sulle prospettive operative della banca.

