🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Le azioni Tecan Group AG hanno perso circa il 6,5% nella seduta di lunedì, dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025.

Nonostante una crescita a cifra singola media in valuta locale, il gruppo svizzero specializzato in strumentazioni e soluzioni automatizzate per laboratori ha segnalato che i risultati annuali saranno probabilmente nella parte inferiore del range di previsione comunicato in precedenza.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Andamento del trimestre e guidance aggiornata

Nel dettaglio, Tecan ha confermato le proprie previsioni di vendita per l’intero esercizio, che vanno da un leggero calo percentuale a una modesta crescita, sempre su base valutaria costante. Tuttavia, la società ha precisato che le attuali tendenze di mercato indicano una performance vicina al limite inferiore di tale intervallo.

Il Partnering Business, che rappresenta l’attività di collaborazione con altre aziende, ha registrato una crescita a due cifre nella parte bassa del range, mentre il Life Sciences Business, dedicato alle soluzioni per la ricerca scientifica, ha mostrato una lieve contrazione a cifra singola bassa.

Secondo i vertici dell’azienda, “i nostri mercati principali restano complessi, ma la migliorata performance sequenziale e il solido portafoglio ordini ci offrono segnali positivi per i prossimi trimestri”. Entrambe le divisioni hanno mantenuto un rapporto book-to-bill superiore a 1, evidenziando una domanda futura in crescita.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Margini e impatto dei fattori esterni

Tecan ha ribadito la propria stima di margine EBITDA rettificato compreso tra il 17,5% e il 18,5% per il 2025. Tuttavia, l’azienda ha avvertito che le condizioni valutarie sfavorevoli e i nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti potrebbero pesare per circa 200 punti base sul risultato finale, qualora il contesto non dovesse migliorare.

Analisi dei mercati chiave

Sul fronte geografico e settoriale, Tecan ha fornito ulteriori dettagli:

  • Settore accademico e governativo USA: vendite attese nella fascia mediana delle previsioni iniziali.
  • Cina: domanda ancora debole, con ricavi leggermente inferiori alle attese minime.
  • Biofarmaceutica: andamento stabile nella seconda metà dell’anno, in linea con la prima parte del 2025.

L’azienda ha inoltre segnalato che alcuni clienti del segmento Synergence potrebbero rinviare gli ordini del quarto trimestre, in attesa dell’attuazione delle misure di mitigazione dei dazi, previste entro il primo trimestre del 2026.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Prospettive a medio termine

Nonostante le difficoltà congiunturali, Tecan resta fiduciosa nel proprio potenziale di crescita organica nel medio periodo, prevedendo un ritorno a ritmi di espansione a cifra singola medio-alta una volta che le condizioni di mercato si saranno stabilizzate. Tuttavia, il gruppo non si aspetta una piena normalizzazione prima del 2026, mantenendo quindi un approccio prudente ma costruttivo per i prossimi esercizi.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
4 /5
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
4.3 /5
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
4.2 /5
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
3.8 /5
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
3.7 /5
- Regulated CySEC License 247/14
Conto di pratica
4.3 /5
- N.1 in Italia
Scopri di più
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Cambio AUD NZD
Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
BTC 2025
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Prezzo Oro
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • - 0.0 Spread in pip
  • - Piattaforme di trading avanzate
  • - Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • - Leva fino a 1:30
  • - Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
74% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • - Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • - Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • - Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
4.3 /5
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
5 /5
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
4.3 /5
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
4.2 /5
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.