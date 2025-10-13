Le azioni Tecan Group AG hanno perso circa il 6,5% nella seduta di lunedì, dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025.

Nonostante una crescita a cifra singola media in valuta locale, il gruppo svizzero specializzato in strumentazioni e soluzioni automatizzate per laboratori ha segnalato che i risultati annuali saranno probabilmente nella parte inferiore del range di previsione comunicato in precedenza.

Andamento del trimestre e guidance aggiornata

Nel dettaglio, Tecan ha confermato le proprie previsioni di vendita per l’intero esercizio, che vanno da un leggero calo percentuale a una modesta crescita, sempre su base valutaria costante. Tuttavia, la società ha precisato che le attuali tendenze di mercato indicano una performance vicina al limite inferiore di tale intervallo.

Il Partnering Business, che rappresenta l’attività di collaborazione con altre aziende, ha registrato una crescita a due cifre nella parte bassa del range, mentre il Life Sciences Business, dedicato alle soluzioni per la ricerca scientifica, ha mostrato una lieve contrazione a cifra singola bassa.

Secondo i vertici dell’azienda, “i nostri mercati principali restano complessi, ma la migliorata performance sequenziale e il solido portafoglio ordini ci offrono segnali positivi per i prossimi trimestri”. Entrambe le divisioni hanno mantenuto un rapporto book-to-bill superiore a 1, evidenziando una domanda futura in crescita.

Margini e impatto dei fattori esterni

Tecan ha ribadito la propria stima di margine EBITDA rettificato compreso tra il 17,5% e il 18,5% per il 2025. Tuttavia, l’azienda ha avvertito che le condizioni valutarie sfavorevoli e i nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti potrebbero pesare per circa 200 punti base sul risultato finale, qualora il contesto non dovesse migliorare.

Analisi dei mercati chiave

Sul fronte geografico e settoriale, Tecan ha fornito ulteriori dettagli:

Settore accademico e governativo USA : vendite attese nella fascia mediana delle previsioni iniziali.

: vendite attese nella fascia mediana delle previsioni iniziali. Cina : domanda ancora debole, con ricavi leggermente inferiori alle attese minime .

: domanda ancora debole, con ricavi . Biofarmaceutica: andamento stabile nella seconda metà dell’anno, in linea con la prima parte del 2025.

L’azienda ha inoltre segnalato che alcuni clienti del segmento Synergence potrebbero rinviare gli ordini del quarto trimestre, in attesa dell’attuazione delle misure di mitigazione dei dazi, previste entro il primo trimestre del 2026.

Prospettive a medio termine

Nonostante le difficoltà congiunturali, Tecan resta fiduciosa nel proprio potenziale di crescita organica nel medio periodo, prevedendo un ritorno a ritmi di espansione a cifra singola medio-alta una volta che le condizioni di mercato si saranno stabilizzate. Tuttavia, il gruppo non si aspetta una piena normalizzazione prima del 2026, mantenendo quindi un approccio prudente ma costruttivo per i prossimi esercizi.

