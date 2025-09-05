Scritta Temenos con un grafico in rosso
Le azioni di Temenos Group AG (SIX:TEMN) hanno registrato un brusco calo, perdendo fino al 12% nella seduta di venerdì, dopo l’annuncio a sorpresa dell’uscita immediata del CEO Jean-Pierre Brulard. La notizia ha scosso i mercati, generando nuove incertezze sulla strategia futura del colosso svizzero dei software bancari.

La società ha comunicato che, in attesa di trovare un nuovo amministratore delegato, il ruolo di CEO ad interim sarà ricoperto dall’attuale Chief Financial Officer Takis Spiliopoulos. Contestualmente, il gruppo ha ribadito le previsioni finanziarie per il 2025 e il 2028, confermando che le performance operative restano in linea con le aspettative.

Il presidente Thibault de Tersant ha spiegato che la decisione di sostituire Brulard è stata presa dal consiglio di amministrazione per garantire una maggiore stabilità di leadership e rafforzare l’esperienza nella gestione del software bancario core. Brulard era entrato in Temenos nel maggio 2024, dopo una lunga ricerca durata 16 mesi.

Durante il suo mandato, i risultati del gruppo sono stati altalenanti: se da un lato alcuni trimestri hanno registrato una crescita dei ricavi inferiore alle attese, dall’altro gli utili operativi hanno superato le previsioni, con un secondo trimestre 2025 particolarmente positivo che aveva portato a un rialzo delle stime per l’intero anno.

Nonostante questo, il cambio di guida ha aperto interrogativi sulla tempistica della nuova nomina. La precedente ricerca di un CEO era durata oltre un anno e gli investitori temono possibili ripercussioni strategiche. Come sottolineato dagli analisti di Morgan Stanley, l’uscita improvvisa di Brulard potrebbe rappresentare un segnale negativo per il mercato.

