Deutsche Bank ha annunciato l’avvio della copertura su Theon International (AS:THEON) ed Exosens (EPA:EXENS), due realtà di primo piano nel settore dell’optronica per la difesa. La decisione riflette la crescente importanza del mercato europeo delle tecnologie per la visione notturna, oggi in rapida espansione e destinata a giocare un ruolo centrale negli equilibri del comparto militare globale.

Le valutazioni degli analisti

Secondo il report diffuso dalla banca tedesca, Theon International – specializzata nella produzione di occhiali per la visione notturna – ha ricevuto un giudizio “buy” con un target price fissato a 40 euro per azione. Più prudente la valutazione su Exosens, leader nella fornitura di tubi intensificatori di immagine, che ottiene un rating “hold” e un obiettivo di prezzo a 45 euro.

Un mercato europeo in forte accelerazione

Come spiegato dall’analista Sriram Krishnan, il settore della visione notturna in Europa è destinato a diventare il più grande al mondo entro il 2027, raggiungendo livelli di penetrazione simili a quelli già consolidati negli Stati Uniti. Attualmente, infatti, il tasso di adozione nella regione è intorno al 30%, mentre oltreoceano la copertura è ormai prossima al 100%. La Germania dovrebbe guidare questa fase di crescita, trainando l’intera area.

Quote di mercato e prospettive di crescita

Secondo le stime di Deutsche Bank, Theon International controlla circa il 50% del mercato europeo degli occhiali per visione notturna (NVG), un segmento ancora altamente frammentato. Exosens, invece, detiene circa il 70% della fornitura di tubi intensificatori di immagine utilizzati nella regione, confermandosi un player chiave nelle catene di approvvigionamento.

Entrambe le società sono attese registrare una crescita organica dei ricavi compresa tra il 13% e il 15% nel medio termine, sostenuta da due fattori principali: da un lato i limiti produttivi dei concorrenti europei, dall’altro le restrizioni alle esportazioni statunitensi, che di fatto rafforzano la posizione competitiva dei produttori locali.

L’analisi di Deutsche Bank conferma come la corsa agli investimenti nella difesa stia aprendo nuove opportunità per il settore dell’optronica in Europa. Theon ed Exosens emergono così come protagonisti in un comparto strategico, dove la richiesta di soluzioni avanzate per la visione notturna continuerà a crescere nei prossimi anni, sostenendo una dinamica di sviluppo che potrebbe ridefinire gli equilibri industriali a livello globale.

