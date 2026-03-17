Trustpilot - BorsaInside.com

Trustpilot chiude il 2025 con risultati superiori alle aspettative e guarda al futuro con ambizioni ancora più elevate. La piattaforma globale di recensioni online ha infatti registrato performance solide su tutti i principali indicatori finanziari, sostenute da un’accelerazione significativa legata all’intelligenza artificiale e da una crescente domanda da parte delle grandi aziende.

Crescita solida nel 2025: ricavi e redditività in aumento

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, Trustpilot ha generato ricavi per 261,1 milioni di dollari, segnando un incremento del 20% a cambi costanti rispetto all’anno precedente. Un risultato che conferma il rafforzamento della piattaforma in un mercato sempre più competitivo.

Ancora più rilevante il dato sulla redditività:

EBITDA rettificato pari a 40,7 milioni di dollari, superiore alle stime degli analisti

Utile per azione diluito rettificato a 4,8 centesimi, leggermente sotto il consenso ma comunque in linea con il trend positivo

A rafforzare il quadro, anche un forte miglioramento della generazione di cassa: il flusso di cassa libero rettificato è salito a 46,6 milioni di dollari, più che raddoppiato rispetto all’anno precedente.

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Intelligenza artificiale: il vero motore della crescita

Il vero elemento distintivo emerso dai risultati è il ruolo sempre più centrale dell’intelligenza artificiale. Trustpilot sta beneficiando di una visibilità crescente all’interno dei nuovi sistemi di ricerca basati su AI, che stanno cambiando radicalmente il modo in cui gli utenti scoprono informazioni e prendono decisioni.

Secondo quanto dichiarato dal CEO Adrian Blair, il valore del feedback autentico degli utenti diventa ancora più cruciale in un contesto dominato da algoritmi intelligenti. Non a caso, la piattaforma ha registrato un aumento impressionante del traffico proveniente da ricerche AI, con i click-through in crescita del 1.490% su base annua.

Un dato emblematico: Trustpilot è tra i domini più citati a livello globale all’interno dei modelli di intelligenza artificiale, confermando il peso strategico dei contenuti generati dagli utenti.

Clienti enterprise in forte espansione

Parallelamente, cresce in modo deciso anche il segmento enterprise. Il numero di clienti con una spesa annuale superiore ai 20.000 dollari è aumentato del 35%, segnale chiaro di un’adozione sempre più diffusa da parte delle aziende strutturate.

Le prenotazioni complessive hanno raggiunto i 291,4 milioni di dollari (+18% a cambi costanti), mentre il tasso di retention netto si è mantenuto sopra il 100%, indicando una solida fidelizzazione della clientela.

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Outlook 2026: previsioni sopra il consenso

Le prospettive per il 2026 sono decisamente ottimistiche. Trustpilot prevede una crescita dei ricavi a doppia cifra e un miglioramento del margine EBITDA rettificato di 2-3 punti percentuali.

In termini concreti, la guidance indica:

EBITDA rettificato atteso intorno ai 55 milioni di dollari

Un valore superiore di circa il 13% rispetto alle stime degli analisti

L’azienda ha inoltre fissato obiettivi ambiziosi di lungo periodo, puntando a un margine EBITDA del 25% entro il 2028 e del 30% entro il 2030.

Strategia finanziaria e prossimi passi

A conferma della fiducia nel proprio percorso di crescita, Trustpilot ha annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni fino a 22,5 milioni di sterline. Nel frattempo, è in fase avanzata il processo di successione del CFO, un passaggio chiave per supportare la prossima fase di sviluppo.

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