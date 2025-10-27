Ucb - BorsaInside.com

La banca d’investimento Jefferies ha rivisto al ribasso il proprio giudizio sulla biofarmaceutica belga UCB, portandolo da “buy” a “underperform”, segnalando un rallentamento della crescita del suo farmaco di punta Bimzelx, utilizzato per il trattamento della psoriasi e dell’idrosadenite suppurativa. Secondo gli analisti, le vendite del medicinale potrebbero subire una flessione tra il 10% e il 15% rispetto alle attuali previsioni a partire dal 2026.

Le azioni di UCB, quotata a Bruxelles, hanno reagito negativamente alla notizia, cedendo circa il 2,5% nelle prime ore di contrattazione europea. Il report di Jefferies arriva dopo alcune settimane di dati poco incoraggianti provenienti dagli Stati Uniti, dove la crescita delle unità vendute di Bimzelx ha mostrato un rallentamento progressivo.

Secondo la banca, le vendite di penne pre-riempite del farmaco stanno calando di settimana in settimana, segnale che la domanda complessiva sta diminuendo ora che la fase delle dosi iniziali di carico ha perso peso sul totale delle forniture. Questo trend suggerisce che il potenziale di espansione nel mercato statunitense potrebbe essersi ridotto più rapidamente del previsto.

Bimzelx pesa metà del fatturato futuro di UCB

Gli analisti sottolineano che Bimzelx rappresenta circa il 50% del fatturato stimato di UCB per il 2030, rendendo il rallentamento della domanda un fattore critico per la crescita futura del gruppo. Jefferies non si aspetta aggiornamenti positivi nel breve periodo e avverte che l’avvio di nuove terapie ha già raggiunto un plateau, segnale di una domanda incrementale limitata anche in presenza di un migliore accesso al mercato.

Il rapporto evidenzia inoltre alcune possibili cause del rallentamento: controlli più severi da parte delle assicurazioni sanitarie, un minor supporto dei programmi di assistenza ai pazienti e un esaurimento della platea iniziale di malati in attesa di trattamento.

Stime riviste al ribasso e target price più basso

Jefferies prevede ora per UCB un fatturato di 8,18 miliardi di euro nel 2026, con un EBITDA di 2,75 miliardi, entrambi inferiori alle stime di consenso (8,32 miliardi e 2,84 miliardi). Per il 2025, la banca stima 7,4 miliardi di ricavi e 2,25 miliardi di EBITDA, valori in calo di circa il 3% rispetto alle precedenti previsioni.

Il target price fissato è pari a 212 euro per azione, ossia un potenziale ribasso del 14% rispetto alla chiusura precedente di 246,40 euro.

I rischi legati ai prezzi negli Stati Uniti

Un altro elemento che pesa sulla valutazione è il costo elevato di Bimzelx sul mercato americano, dove il prezzo per paziente risulta fino a sei volte superiore rispetto all’Europa.

Inoltre, la quota di pazienti coperti da Medicaid rappresenta circa il 27% del totale, un valore molto più alto rispetto alla media di settore (circa 10%), il che espone UCB a un rischio maggiore in caso di nuove regolamentazioni sui prezzi dei farmaci, come le regole “Most Favoured Nation” che potrebbero imporre limiti più stringenti.

Prospettive a lungo termine più caute

Guardando al futuro, Jefferies stima vendite di Bimzelx per 6,3 miliardi di euro entro il 2032, circa il 10% in meno rispetto alle proiezioni di consenso, a causa di una domanda più debole e di un mercato per l’idrosadenite suppurativa inferiore alle attese.

“Dopo un lancio iniziale molto forte nel segmento della psoriasi, le prescrizioni negli Stati Uniti sembrano essersi stabilizzate”, concludono gli analisti, che vedono rischi di ribasso per le stime di crescita del 2026, ponendo quindi un freno alle prospettive di espansione della società belga nel breve periodo.

