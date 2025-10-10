Var Energi - BorsaInside.com

Il produttore norvegese di petrolio e gas Var Energi ASA (OL:VAR) ha registrato nel terzo trimestre del 2025 risultati di produzione inferiori alle stime del mercato, determinando una flessione del titolo di circa il 3% alla Borsa di Oslo.

Secondo i dati diffusi dall’azienda, la produzione media trimestrale si è attestata a 370.000 barili equivalenti di petrolio al giorno (kboe/d), contro le previsioni di 379kboe/d formulate dal consenso e i 374kboe/d indicati dagli analisti di RBC Capital Markets.

La composizione della produzione ha visto il 74% provenire da petrolio e NGL (liquidi di gas naturale), segnando comunque un incremento del 29% rispetto al secondo trimestre, grazie all’avanzamento del progetto Balder X e al raggiungimento della piena capacità produttiva del campo Johan Castberg.

Nel trimestre, Var Energi ha inoltre segnalato una posizione di underlift pari a 3,6 milioni di barili equivalenti, un dato che potrebbe pesare sui conti finanziari in arrivo. I prezzi medi realizzati sono stati di 69 dollari al barile per il greggio e 73 dollari al barile equivalente per il gas, con quest’ultimo sostenuto da contratti a prezzo fisso.

Un elemento positivo riguarda invece il fronte valutario: il rafforzamento della corona norvegese ha consentito all’azienda di prevedere un guadagno sui cambi di circa 50 milioni di dollari per il trimestre. I risultati completi saranno pubblicati il 21 ottobre 2025.

La dirigenza di Var Energi ha confermato la guidance per il quarto trimestre, stimando una produzione attorno ai 430kboe/d, e prevede che la media annuale 2025 si collochi nel range tra 330kboe/d e 360kboe/d, con una previsione di consenso di 342kboe/d.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi trimestrali, nonostante i progressi dei principali progetti offshore, evidenzia tuttavia una fase di transizione complessa per Var Energi, che dovrà dimostrare di poter incrementare la produttività e mantenere la redditività in un contesto di mercato energetico in rallentamento.

