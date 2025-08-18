Vestas - BorsaInside.com

Le azioni di Vestas Wind Systems, colosso danese specializzato nella produzione di turbine eoliche, hanno registrato un balzo superiore all’11% nella seduta di lunedì. A spingere il titolo è stato l’aggiornamento delle linee guida USA sui crediti d’imposta per le energie rinnovabili, che introduce maggiore chiarezza sulle modalità di accesso agli incentivi previsti dall’Inflation Reduction Act (IRA).

Le nuove disposizioni chiariscono come i progetti green possano rientrare nella clausola di safe-harbor, garantendo l’accesso ai crediti più vantaggiosi per tutte le iniziative avviate entro il 4 luglio 2026. Questo intervento normativo è stato accolto con favore dagli analisti, che ritengono possa eliminare molte delle incertezze che avevano frenato gli ordini nel settore eolico statunitense.

Secondo gli esperti di RBC Capital Markets, l’aggiornamento rappresenta un punto di svolta per Vestas, che si trova ora in una posizione rafforzata sul mercato americano. Il broker ha confermato il giudizio Outperform con un target price di 128 corone danesi, sottolineando come la nuova cornice regolatoria renda più agevole rispettare i requisiti di qualificazione.

Il cambiamento è stato introdotto dal Dipartimento del Tesoro USA tramite l’Avviso 2025-42, che ridefinisce i criteri per stabilire quando un progetto può essere considerato ufficialmente in costruzione e quindi idoneo ai crediti ITC e PTC. Rispetto al passato, non sarà più sufficiente il Safe Harbor del 5% basato sulle sole spese iniziali: i promotori dovranno dimostrare lavori fisici concreti e significativi, come la realizzazione di fondamenta, gettate di cemento o la produzione di componenti specifici per turbine eoliche.

Inoltre, i progetti dovranno mostrare una continuità operativa fino a quattro anni solari, con eccezioni ammesse solo per ritardi esterni legati a permessi o collegamenti alla rete. Secondo RBC, queste condizioni restano “ampiamente gestibili” e lasciano spazio a produttori e sviluppatori per pianificare in modo efficace le attività fino al 2030.

L’aggiornamento normativo dovrebbe portare benefici immediati a Vestas, che già conta ordini negli Stati Uniti ma che, con le nuove regole, potrebbe ottenere un ulteriore impulso alla crescita. Gli analisti prevedono infatti un incremento dell’attività commerciale grazie a un quadro normativo più chiaro e favorevole, capace di sostenere la transizione energetica americana nei prossimi anni.

