pale eoliche con la scritta Vestas
Vestas - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Le azioni di Vestas Wind Systems, colosso danese specializzato nella produzione di turbine eoliche, hanno registrato un balzo superiore all’11% nella seduta di lunedì. A spingere il titolo è stato l’aggiornamento delle linee guida USA sui crediti d’imposta per le energie rinnovabili, che introduce maggiore chiarezza sulle modalità di accesso agli incentivi previsti dall’Inflation Reduction Act (IRA).

Le nuove disposizioni chiariscono come i progetti green possano rientrare nella clausola di safe-harbor, garantendo l’accesso ai crediti più vantaggiosi per tutte le iniziative avviate entro il 4 luglio 2026. Questo intervento normativo è stato accolto con favore dagli analisti, che ritengono possa eliminare molte delle incertezze che avevano frenato gli ordini nel settore eolico statunitense.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Secondo gli esperti di RBC Capital Markets, l’aggiornamento rappresenta un punto di svolta per Vestas, che si trova ora in una posizione rafforzata sul mercato americano. Il broker ha confermato il giudizio Outperform con un target price di 128 corone danesi, sottolineando come la nuova cornice regolatoria renda più agevole rispettare i requisiti di qualificazione.

Il cambiamento è stato introdotto dal Dipartimento del Tesoro USA tramite l’Avviso 2025-42, che ridefinisce i criteri per stabilire quando un progetto può essere considerato ufficialmente in costruzione e quindi idoneo ai crediti ITC e PTC. Rispetto al passato, non sarà più sufficiente il Safe Harbor del 5% basato sulle sole spese iniziali: i promotori dovranno dimostrare lavori fisici concreti e significativi, come la realizzazione di fondamenta, gettate di cemento o la produzione di componenti specifici per turbine eoliche.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Inoltre, i progetti dovranno mostrare una continuità operativa fino a quattro anni solari, con eccezioni ammesse solo per ritardi esterni legati a permessi o collegamenti alla rete. Secondo RBC, queste condizioni restano “ampiamente gestibili” e lasciano spazio a produttori e sviluppatori per pianificare in modo efficace le attività fino al 2030.

L’aggiornamento normativo dovrebbe portare benefici immediati a Vestas, che già conta ordini negli Stati Uniti ma che, con le nuove regole, potrebbe ottenere un ulteriore impulso alla crescita. Gli analisti prevedono infatti un incremento dell’attività commerciale grazie a un quadro normativo più chiaro e favorevole, capace di sostenere la transizione energetica americana nei prossimi anni.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
FP Markets
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
5/5
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
- 0.0 Spread in pip
- Piattaforme di trading avanzate
- Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Dukascopy
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
4/5
APRI DEMO LIVE Recensioni
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
iFOREX
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
5/5
DEMO 5000$ Recensioni
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
✔️ Leva fino a 30: 1
✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
eToro
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
5/5
Prova Demo Gratuita Recensioni
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio
IQ Option
Deposito minimo 50€
Broker regolamentato
5/5
Conto di pratica Recensioni
- Regulated CySEC License 247/14
- Conto di pratica gratuito da 10.000€
- Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati
* Avviso di rischio
Fineco
Deposito minimo ZERO
Broker regolamentato
5/5
SCOPRI DI PIÙ Recensioni
- N.1 in Italia
- Regime Fiscale Amministrato
- Buono Amazon fino a 15.000€
* Avviso di rischio

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ricevi 5.000 $ per fare trading ora
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
FP Markets
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
5/5
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
- 0.0 Spread in pip
- Piattaforme di trading avanzate
- Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Dukascopy
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
4/5
APRI DEMO LIVE Recensioni
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
iFOREX
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
5/5
DEMO 5000$ Recensioni
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
✔️ Leva fino a 30: 1
✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
eToro
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
5/5
Prova Demo Gratuita Recensioni
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Deposito minimo Caratteristiche Azioni
FP Markets FP Markets
4.3/5 (1215)
100$
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
4.2/5 (1953)
100$
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX iFOREX
4.5/5 (492)
100 USD
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
3.5/5 (280)
50$
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.