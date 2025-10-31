Viridien - BorsaInside.com

Il titolo Viridien decolla in Borsa e chiude una seduta da incorniciare: le azioni del gruppo francese specializzato nei servizi per il settore energetico hanno messo a segno un balzo di oltre 24%, spinte da una terza trimestrale molto più robusta rispetto al consenso degli analisti. A trainare i conti sono soprattutto le solide performance della divisione Earth Data, che mostra una domanda in forte accelerazione.

Risultati oltre le previsioni: ricavi e redditività in crescita

Nel terzo trimestre, Viridien ha registrato ricavi per 313 milioni di dollari, ben oltre i 277 milioni previsti dal mercato e sopra anche la stima di 300 milioni formulata da Kepler Cheuvreux. La sorpresa positiva arriva soprattutto dalla business unit dedicata ai dati geologici: Earth Data ha contribuito con 136 milioni di dollari, superando nettamente le attese di 88 milioni e la stima di 115 milioni dello stesso broker.

Meno vivace ma comunque solida la divisione Geoscience, che ha generato ricavi per 108 milioni rispetto ai 111 milioni previsti.

Sul fronte della redditività, il risultato operativo lordo (EBITDA) si è attestato a 167 milioni di dollari, ben oltre i 119 milioni attesi dal consenso e sopra anche la previsione più ottimistica del mercato (146 milioni). L’EBIT IFRS si è fermato a 77 milioni, mentre l’utile netto trimestrale è salito a 41 milioni di dollari.

La società parla di una forte richiesta di dati energetici ad alta qualità e cita anche l’impatto positivo di recenti operazioni di M&A sul profilo competitivo.

Cash flow positivo e debito in calo

Nonostante un impatto negativo sul capitale circolante pari a 36 milioni di dollari, Viridien ha chiuso il trimestre con 53 milioni di dollari di flusso di cassa netto, superando le attese del mercato (40 milioni). La società ha inoltre ridotto il debito netto, ora pari a 977 milioni di dollari, grazie anche a un rimborso da 50 milioni durante il trimestre.

Guidance confermata e capitolo Pemex

Viridien conferma i propri obiettivi per il 2025, in particolare i 100 milioni di dollari di flusso di cassa netto per l’intero esercizio, di cui 62 milioni già generati nei primi nove mesi dell’anno. Interessante il commento degli analisti sul tema Pemex: la compagnia petrolifera messicana dovrebbe ancora a Viridien circa 70 milioni di dollari, ma la guidance sarebbe centrata anche senza ricevere questo pagamento.

Kepler Cheuvreux segnala però un elemento positivo: Pemex avrebbe avviato un pagamento parziale, stimato intorno ai 20 milioni di dollari, che rappresenterebbe un ulteriore upside. Il broker si aspetta inoltre una cessione da circa 10 milioni di dollari nel quarto trimestre.

Rating e target price

Alla luce dei risultati, Kepler Cheuvreux ha ribadito la raccomandazione “buy” sul titolo con target price a 105 euro, corrispondente a un potenziale rialzo di circa 37% rispetto alla chiusura precedente (76,45 euro). Gli esperti definiscono il trimestre “un risultato molto forte” e sottolineano la sorpresa positiva della conferma della guidance senza considerare proventi da Pemex.

Perché conta

Il rally di Viridien mostra come il mercato continui a premiare le società del comparto energia e dati che riescono a combinare:

crescita dei ricavi sopra le attese

margini in accelerazione

riduzione dell’indebitamento

visibilità sulla generazione di cassa futura

Con una domanda crescente di soluzioni avanzate per la geofisica e l’analisi dei dati energetici, Viridien si afferma come uno dei titoli più interessanti del settore europeo energy tech.

