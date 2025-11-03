Vodafone - BorsaInside.com

Il recente scatto in Borsa non convince UBS. Dopo un rally di circa il 34 percento dall’inizio dell’anno, la banca d’investimento ha deciso di abbassare il giudizio su Vodafone da neutrale a vendere, sostenendo che il titolo è ormai diventato troppo caro rispetto ai principali competitor e che il mercato starebbe sottovalutando tre rischi strategici rilevanti.

Nonostante il downgrade, UBS ha alzato il target price da 72 a 80 pence, riconoscendo che Vodafone ha compiuto passi avanti importanti nel processo di ristrutturazione del gruppo, nel ritorno di liquidità agli azionisti e nel rilancio delle attività in Germania. Tuttavia, questi progressi non sarebbero sufficienti a compensare gli scenari negativi che stanno emergendo. Subito dopo la notizia, il titolo ha ceduto circa il 2 percento alla Borsa di Londra.

Secondo la banca svizzera, il primo fattore critico riguarda la crescente pressione competitiva nel mercato delle connessioni fibra nelle unità abitative multiple in Germania. Le imminenti modifiche legislative potrebbero infatti facilitare l’ingresso di Deutsche Telekom nei condomini, aprendo la strada a una maggiore penetrazione della fibra e mettendo a rischio quote di mercato e piani di investimento di Vodafone nel Paese.

Il gruppo sta già aggiornando 7 milioni di unità immobiliari alla fibra tramite la joint venture OXG, con un investimento di 7 miliardi di euro off-balance-sheet; tuttavia, gli analisti sottolineano che molti investitori non starebbero ancora considerando i futuri costi wholesale legati a questa JV. UBS calcola che questo scenario potrebbe tagliare il flusso di cassa libero rettificato di circa il 3 percento, pari a quasi 4 pence per azione.

Il secondo rischio riguarda Vantage Towers, dove Vodafone possiede una quota del 44,7 percento. L’asset è valorizzato implicitamente a oltre 26 volte l’EBITDAaL, ben sopra i multipli medi di settore compresi tra 15 e 18 volte. UBS teme che tale valutazione possa ridimensionarsi, soprattutto alla luce delle potenziali pressioni negoziali provenienti da Zegona (ex Vodafone Spagna) in vista del rinnovo contrattuale. Un eventuale allineamento ai multipli di mercato potrebbe erodere fino a 10 pence per azione.

Il terzo elemento critico identificato dagli analisti è il possibile venir meno dell’accordo di accesso alla rete con 1&1 in Germania, che vale circa 300 milioni di euro di EBITDA e 200 milioni di euro di flusso di cassa annuo per Vodafone. Se 1&1 venisse assorbita da Telefonica in uno scenario di consolidamento del mercato, questo contratto potrebbe svanire, pesando per circa il 7 percento del free cash flow rettificato e circa 10 pence per azione.

Sebbene Vodafone presenti ancora rendimenti sul flusso di cassa libero superiori alla media del settore nel biennio 2025-2026 (5,9 percento e 7,3 percento contro 6,9 percento e 7,8 percento del comparto), UBS evidenzia come altri indicatori, tra cui il confronto tra rendimento del dividendo e bond e i multipli Price/Book HOLT, segnalino un potenziale di upside ormai molto limitato.

