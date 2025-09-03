Watches of Switzerland - BorsaInside.com

Le azioni di Watches of Switzerland Group (WOSG) hanno registrato un balzo di circa il 7% dopo l’aggiornamento sui risultati relativi al primo semestre dell’anno fiscale 2026 (FY26). Il gruppo ha confermato di essere perfettamente in linea con le previsioni, grazie a una performance solida nelle 18 settimane fino al 31 agosto 2025, trainata soprattutto dal mercato statunitense.

La società ha sottolineato che il business ha mostrato un andamento costante e positivo per tutto il periodo, evidenziando come la domanda negli Stati Uniti sia rimasta robusta nonostante l’annuncio dell’aumento dei dazi sulle importazioni svizzere. Anche il mercato britannico degli orologi di lusso e della gioielleria continua a mantenere una buona stabilità, sostenendo una crescita anno su anno. Inoltre, le liste di registrazione di interesse da parte dei clienti stanno aumentando sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, segnalando un trend positivo della domanda.

Impatto dei dazi USA e prospettive per il FY26

La direzione di Watches of Switzerland ha ribadito che l’impatto dei dazi statunitensi sul primo semestre sarà limitato, poiché i principali partner di marchio hanno incrementato le scorte nei mesi precedenti. A supporto di questa strategia, i dati di luglio evidenziano un +45% delle esportazioni di orologi svizzeri rispetto allo stesso mese del 2024.

Tuttavia, gli analisti restano cauti sul medio periodo. James Grzinic, analista di Jefferies, ha osservato che il rischio principale si sposterà sulla seconda metà del FY26, quando l’effetto della copertura delle scorte potrebbe terminare. Secondo Grzinic, l’eventuale riduzione dei margini a causa dei dazi sarà un tema di confronto, motivo per cui Jefferies ha ridotto leggermente il prezzo obiettivo da 490p a 440p.

Di opinione diversa Alison Lygo, analista di Deutsche Bank, che ritiene che il mercato stia sopravvalutando i rischi legati ai dazi. Secondo Lygo, l’esposizione effettiva agli orologi non soggetti a vincoli di fornitura negli Stati Uniti riguarda solo il 12% degli utili lordi del gruppo, limitando così l’impatto complessivo. Anche in uno scenario avverso, caratterizzato da aumenti di prezzo del 15% e calo dei volumi del 30% nel FY27, le azioni di WOSG scambierebbero comunque a circa 9 volte gli utili, un livello ancora interessante rispetto al multiplo di 11 volte su cui si basa la valutazione attuale.

Sentiment degli investitori e valutazioni degli analisti

Anche RBC Capital Markets ha espresso un giudizio positivo. Piral Dadhania, analista del gruppo, ha definito la dichiarazione commerciale di WOSG “rassicurante” e ha sottolineato che questa solidità dovrebbe sostenere le aspettative per il primo semestre FY26, soprattutto in un contesto di sentiment degli investitori ancora debole.

In sintesi, Watches of Switzerland sta attraversando una fase di crescita sostenuta, con risultati in linea con le previsioni e una domanda che resta forte nei mercati chiave. Se da un lato i dazi statunitensi restano un fattore di incertezza per il medio periodo, dall’altro la società sembra aver predisposto misure adeguate per contenere i possibili impatti. Gli analisti, pur con opinioni differenti, convergono su un punto: il titolo mantiene fondamentali solidi e continua a essere uno dei protagonisti del settore degli orologi di lusso.

