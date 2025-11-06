Watches of Switzerland - BorsaInside.com

Le azioni di Watches of Switzerland Group PLC (LON:WOSG) hanno registrato un deciso rialzo del 4,9% dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre dell’esercizio fiscale 2026, che hanno confermato la solidità del gruppo e una crescita trainata dagli Stati Uniti, mercato sempre più strategico per il marchio.

Nel periodo, la società britannica specializzata nella vendita di orologi e gioielli di lusso ha realizzato ricavi per 845 milioni di sterline, superando le stime degli analisti ferme a 825 milioni. A valuta costante, si tratta di una crescita del 10%, segnale di una domanda ancora robusta nonostante il contesto macroeconomico complesso.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Il vero motore della performance è stato il mercato americano, dove le vendite sono salite del 20% a valuta costante, doppiando le previsioni del consenso (+10,3%). Nel Regno Unito, invece, la crescita si è limitata al +2%, in quello che l’azienda definisce un “ambiente di vendita al dettaglio impegnativo”, caratterizzato da consumi più cauti e maggiore concorrenza.

L’EBIT rettificato del semestre è stimato tra 66 e 68 milioni di sterline, leggermente inferiore alle attese di mercato (68,3 milioni), con margini in lieve flessione rispetto all’anno precedente. Nonostante ciò, la società ha confermato le previsioni per l’intero esercizio, puntando a un incremento delle vendite compreso tra il 6% e il 10% a valuta costante.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

Secondo il CEO Brian Duffy, “il gruppo ha dimostrato ancora una volta la forza del proprio modello di business e l’efficacia della strategia di crescita. La performance del primo semestre riflette il nostro impegno nel mantenere una disciplina operativa e nel cogliere le opportunità dei mercati in espansione”.

Anche l’impatto dei nuovi dazi del 39% sulle importazioni di orologi svizzeri negli Stati Uniti, introdotti dal 7 agosto, non sembra aver inciso significativamente sui risultati. L’azienda ha dichiarato di non aver riscontrato variazioni rilevanti nei comportamenti di acquisto dei consumatori americani.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Nel dettaglio, le vendite di orologi di lusso sono cresciute del 10%, mentre il segmento della gioielleria di fascia alta ha segnato lo stesso incremento, arrivando a rappresentare il 12% dei ricavi complessivi. Anche il canale e-commerce continua a espandersi con forza, registrando un +16% rispetto all’anno precedente.

Duffy ha aggiunto che, pur rimanendo vigile sulle incertezze economiche e geopolitiche che potrebbero influenzare la seconda metà dell’anno, Watches of Switzerland è pronta a “proseguire nel percorso di espansione e consolidamento della leadership nel mercato globale degli orologi e gioielli di lusso”.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Sul fronte retail, il gruppo ha completato nel primo semestre numerosi interventi di ristrutturazione nei suoi flagship store e ha inaugurato nuove boutique esclusive, con ulteriori aperture di alto profilo previste per la seconda metà del 2026.

L’insieme di questi risultati e strategie conferma che Watches of Switzerland continua a essere uno dei protagonisti più dinamici del settore del lusso, capace di crescere anche in un contesto caratterizzato da sfide economiche e regolamentari.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker FP Markets Rating 4.9 /5 Caratteristiche ✓ 0.0 Spread in pip Opportunità Conto demo gratuito Broker Dukascopy Rating 3.5 /5 Caratteristiche ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Opportunità Apri demo live Broker eToro Rating 4.7 /5 Caratteristiche ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Opportunità Prova demo gratuita Broker IQ Option Rating 4.1 /5 Caratteristiche ✓ Regulated CySEC License 247/14 Opportunità Conto di pratica Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com