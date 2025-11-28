L'insegna Premier Inn sulla parete di un edificio. Sullo sfondo altri edifici e un grafico finanziario con una freccia rossa verso il basso
Le azioni di Whitbread PLC, società proprietaria della catena alberghiera Premier Inn, hanno registrato un netto calo in Borsa dopo un doppio colpo: Bernstein ha abbassato il giudizio da Outperform a Underperform e ridotto drasticamente il target price da 3.600 a 2.500 pence. Alla base di questa decisione c’è l’effetto pesante delle nuove imposte commerciali britanniche, che impatteranno in modo significativo sui costi operativi del gruppo.

Il governo del Regno Unito ha aggiornato i valori imponibili degli immobili commerciali, mostrando per Whitbread un incremento medio di circa +170% sul portafoglio alberghiero in Inghilterra.

Questo significa che gran parte delle strutture, ormai oltre la soglia agevolata di 500.000 sterline, dovranno versare il moltiplicatore pieno delle imposte. Secondo l’analisi di Bernstein su 67 hotel Premier Inn, la struttura di Manchester Piccadilly subirà un aumento impressionante del 385% del valore imponibile.

L’effetto immediato sui mercati non si è fatto attendere: nella seduta di venerdì mattina il titolo Whitbread ha perso circa il 4,4%. Bernstein ha inoltre stimato che il nuovo regime fiscale potrebbe pesare sui risultati pre-tasse per 30 milioni di sterline nel 2026/27 e fino a 90 milioni nel 2027/28, con una riduzione attesa dell’utile di circa il 15% rispetto alle precedenti stime.

Anche se l’azienda potrà presentare ricorso contro i nuovi valori catastali, il processo potrà iniziare soltanto da aprile 2026, costringendo Whitbread a tener conto dell’impatto già da inizio 2026. Di conseguenza, le proiezioni sugli utili sono state sensibilmente riviste: la crescita dell’utile per azione è ora prevista al 5% nei prossimi due anni, contro le precedenti stime a doppia cifra.

Bernstein ha inoltre abbassato il multiplo target da 9x a 8x, definendo l’attuale revisione fiscale “un duro colpo” che rischia di compromettere il piano strategico quinquennale della società, proprio in un momento in cui il business mostrava segnali di ripresa e stabilità.

Il nuovo scenario fiscale si presenta quindi come uno degli ostacoli più significativi per Whitbread, sia sul piano della redditività, sia sulla fiducia degli investitori, con potenziali conseguenze a lungo termine sulla valutazione del titolo e sulla sostenibilità del piano di crescita del gruppo.

