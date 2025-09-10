Wickes - BorsaInside.com

Le azioni di Wickes Group PLC (LON:WIX) hanno guadagnato oltre il 3% nella seduta di mercoledì, spinte da risultati semestrali superiori alle attese e da una strategia di espansione che continua a dare frutti. Il rivenditore britannico di prodotti per il miglioramento della casa ha chiuso il primo semestre del 2025 con una solida crescita degli utili e un incremento costante dei ricavi, confermando la sua posizione di forza in un mercato altamente competitivo.

L’utile rettificato ante imposte è salito del 16,7% a 27,3 milioni di sterline per le 26 settimane concluse il 28 giugno 2025, in netto miglioramento rispetto ai 23,4 milioni registrati nello stesso periodo del 2024. Anche i ricavi complessivi hanno mostrato un andamento positivo, raggiungendo 847,9 milioni di sterline, con un incremento del 5,6% su base annua e vendite comparabili in crescita del 4,5%.

Nonostante le pressioni derivanti dall’aumento dei costi previsto nella seconda metà dell’anno, Wickes ha confermato le proprie stime per l’intero esercizio, mantenendosi “in linea con le attuali aspettative di consenso” che indicano un utile rettificato ante imposte di 48,2 milioni di sterline per il 2025.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Performance dei segmenti: retail in forte espansione

A trainare i conti è stato soprattutto il segmento retail, che comprende le vendite rivolte sia agli appassionati di fai-da-te sia ai professionisti del settore. Qui, i ricavi sono saliti del 6,8% a 634,4 milioni di sterline, grazie anche all’aumento delle vendite TradePro, cresciute di un ulteriore 10%.

Il settore Design & Installazione, che include cucine, bagni e soluzioni personalizzate, ha invece registrato un incremento più contenuto ma comunque positivo, segnando un +2,1% a 213,4 milioni di sterline.

Secondo l’Amministratore Delegato David Wood, il risultato è frutto di una strategia mirata: “Abbiamo puntato su convenienza, ampia scelta e velocità di servizio, elementi che ci hanno permesso di ottenere una crescita record della quota di mercato e di rafforzare la fedeltà dei clienti”.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Dividendi, buyback e nuova espansione

Sul fronte della remunerazione degli azionisti, Wickes ha confermato un dividendo intermedio di 3,6 pence per azione, invariato rispetto all’anno precedente, e ha ribadito l’avanzamento del programma di riacquisto di azioni proprie da 20 milioni di sterline.

La società chiude il semestre con una posizione di cassa netta di 158 milioni di sterline, dopo aver restituito 24,8 milioni agli azionisti.

In parallelo, l’espansione della rete di vendita prosegue: nel primo semestre è stato aperto un nuovo punto vendita su un ex sito Homebase e sono stati completati quattro interventi di ristrutturazione. L’obiettivo per l’intero 2025 è ambizioso: aprire altri 5-7 negozi e completare 10-15 rinnovamenti, con la prospettiva di raggiungere circa 250 store nel medio termine.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Prospettive per il futuro

Grazie a un mix di crescita organica, ampliamento dell’offerta e strategie mirate alla fidelizzazione dei clienti, Wickes si conferma uno dei player più solidi nel settore del miglioramento della casa nel Regno Unito. Gli investitori sembrano apprezzare la solidità del modello di business e la capacità dell’azienda di generare valore, anche in un contesto macroeconomico sfidante.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4.2/5 (1681) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 3.5/5 (477) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 4.9/5 (2200) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.5/5 (287) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 3.5/5 (1687) ✓ - Regulated CySEC License 247/14 - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Fineco 4/5 (871) ✓ - N.1 in Italia - N.1 in Italia Scopri di più Attenzione: Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.