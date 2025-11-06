Azioni Wise - BorsaInside.com

Il titolo Wise PLC (LON: WISEa) ha subito un pesante ribasso del 6,6% nella seduta di giovedì, dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre dell’anno fiscale 2026. Nonostante la fintech britannica abbia centrato gli obiettivi finanziari fissati, i dati mostrano un evidente rallentamento nella crescita dei ricavi, spingendo gli investitori a vendere.

Nel periodo chiuso al 30 settembre, Wise ha registrato un reddito sottostante di 749,5 milioni di sterline, in aumento del 13% rispetto all’anno precedente, e un utile ante imposte di 122 milioni, pari a un margine del 16,3%. Pur rientrando nella fascia alta del target a medio termine (13-16%), il margine risulta in calo rispetto al 22,2% dello stesso periodo del 2024, segno di una redditività in flessione.

La società, famosa per i suoi servizi di pagamenti internazionali a basso costo, ha evidenziato una crescita del 24% nei volumi transfrontalieri, saliti a 84,9 miliardi di sterline, ma solo un +5% nei ricavi cross-border. Il motivo? Il tasso di prelievo medio è sceso di 10 punti base, attestandosi a 0,52%, a causa delle politiche di prezzo più competitive introdotte per espandere la base clienti e rafforzare la fidelizzazione a lungo termine.

Secondo il CEO e co-fondatore Kristo Käärmann, gli investimenti nell’infrastruttura di pagamento globale stanno rendendo Wise “più efficiente che mai”: “Siamo ora partecipanti diretti in sette sistemi di pagamento nazionali, incluso Pix in Brasile, e presto entreremo anche nel Zengin giapponese. Oggi, il 74% dei trasferimenti avviene in modo istantaneo, con un costo medio stabile a 52 punti base”.

I numeri sui clienti restano solidi: gli utenti attivi sono cresciuti del 18% a 13,4 milioni, di cui 12,8 milioni privati e 613.000 aziendali. I fondi depositati dai clienti hanno toccato 25,3 miliardi di sterline, in crescita del 37% su base annua, con oltre 5 miliardi gestiti nella sezione “Assets”.

Le spese operative, tuttavia, sono salite del 27% a 465,9 milioni di sterline, in parte per i costi legati alla doppia quotazione negli Stati Uniti, stimati in circa 11,5 milioni di sterline. Nonostante ciò, Wise ha confermato le proprie previsioni annuali, puntando a un incremento del reddito sottostante tra il 15% e il 20% (a valuta costante) e un margine operativo intorno al 16% per l’intero esercizio.

La società fintech, che mira a rafforzare la propria presenza globale, ha ribadito di essere sulla buona strada per la quotazione a Wall Street nel secondo trimestre del 2026. L’operazione, secondo Wise, consentirà di ampliare la visibilità del marchio nel mercato americano, definito come “la più grande opportunità al mondo per i nostri servizi”.

Il crollo in Borsa, dunque, riflette più la delusione per la frenata dei ricavi che una debolezza strutturale del business. Wise continua a crescere, ma a un ritmo meno sostenuto: un segnale che gli investitori leggono come un campanello d’allarme in una fase di forte competizione nel settore dei pagamenti digitali globali.

