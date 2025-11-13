Wizzair - BorsaInside.com

Le azioni di Wizz Air Holdings Plc (LON:WIZZ) hanno registrato un forte balzo in avanti, superando il +9% dopo la pubblicazione dei risultati semestrali al 30 settembre 2025. La compagnia low cost europea ha sorpreso gli analisti con profitti in aumento, una posizione di liquidità rafforzata e una gestione dei costi più efficiente, confermando la solidità del proprio modello operativo.

Nel dettaglio, l’utile operativo è salito del 25,8%, raggiungendo 439,2 milioni di euro contro i 349,2 milioni dell’anno precedente. Anche l’utile netto è in miglioramento del 2,6%, attestandosi a 323,5 milioni di euro, mentre i ricavi complessivi sono cresciuti del 9% a 3,34 miliardi di euro, sostenuti da una domanda costante e da un’espansione della capacità operativa.

La crescita è stata trainata sia dai ricavi da biglietteria passeggeri, che hanno toccato 1,93 miliardi di euro, sia dai ricavi accessori (come bagagli, priorità e servizi a bordo), aumentati a 1,42 miliardi di euro. Entrambe le voci hanno registrato un incremento del 9% su base annua.

L’EBITDA ha raggiunto 981,3 milioni di euro, in netto aumento rispetto agli 826 milioni dell’anno precedente, grazie anche alla riduzione dei costi per interruzioni dei voli e all’assenza di spese straordinarie per il wet lease. Il margine EBITDA si è così assestato al 29,4%, segnale di un’elevata efficienza operativa.

Durante il primo semestre dell’anno fiscale 2026, Wizz Air ha trasportato 36,5 milioni di passeggeri, con una crescita del 9,6% rispetto ai 33,3 milioni dello stesso periodo del 2025. Anche la capacità, misurata in Available Seat Kilometers (ASK), è aumentata dell’8,9%, mentre il ricavo unitario per chilometro disponibile è rimasto stabile a 4,98 centesimi di euro. Il costo unitario, invece, è leggermente diminuito a 4,46 centesimi di euro, riflettendo un miglior controllo delle spese operative.

Le spese per carburante sono calate del 2,1%, pari a 928,3 milioni di euro, grazie a un prezzo medio più basso del combustibile per jet. In controtendenza, i costi del personale sono aumentati del 16,9% a 327,3 milioni di euro, conseguenza diretta dell’espansione della flotta e degli adeguamenti salariali. Anche le spese di manutenzione e riparazione sono salite del 16,4%, raggiungendo 205,2 milioni di euro.

Sul fronte operativo, la puntualità dei voli ha segnato un netto miglioramento, crescendo di oltre 11 punti percentuali fino al 69,3%, a dimostrazione del progresso nella gestione interna.

Dal punto di vista finanziario, la liquidità complessiva (inclusi depositi vincolati e a breve termine) è aumentata del 14,3%, toccando 1,98 miliardi di euro rispetto ai 1,74 miliardi registrati a marzo 2025. Allo stesso tempo, il debito netto è sceso del 2,5% a 4,83 miliardi di euro, mantenendo una struttura patrimoniale solida e in grado di coprire obbligazioni imminenti, come il bond da 500 milioni di euro in scadenza a gennaio 2026.

L’amministratore delegato József Váradi ha commentato che i risultati riflettono una crescita equilibrata e sostenibile: “I dati del primo semestre mostrano un chiaro miglioramento operativo e commerciale, sostenuto da un aumento della capacità durante la stagione estiva e da una gestione più rigorosa dei costi”.

Sul fronte industriale, la compagnia ha annunciato una revisione del proprio accordo con Airbus, trasformando 36 ordini di A321XLR in A321neo e posticipando la consegna di 88 aerei al prossimo decennio, una mossa strategica per ottimizzare i flussi di cassa e gestire al meglio la domanda futura.

Alla fine di settembre 2025, Wizz Air contava una flotta di 256 aeromobili, di cui 163 A321neo e 6 A320neo, con un’età media di soli 4,6 anni. Tuttavia, 35 aerei risultavano temporaneamente fermi per ispezioni legate ai motori Pratt & Whitney GTF, un numero in calo rispetto ai 45 registrati a inizio anno. Il vettore prevede che tra 30 e 35 velivoli resteranno fuori servizio fino alla fine dell’anno fiscale 2026.

Per la seconda metà dell’anno, Wizz Air stima una crescita della capacità intorno al 10% e un leggero calo dei ricavi unitari, con costi del carburante in diminuzione e spese complessive sostanzialmente stabili. Queste previsioni, unite alla solidità patrimoniale e alla costante espansione della rete in Europa e Medio Oriente, rafforzano la fiducia degli investitori e spiegano la reazione positiva del mercato azionario.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

