Wizz Air - BorsaInside.com

Deutsche Bank Research ha aggiornato la sua valutazione su Wizz Air Holdings Plc (LON:WIZZ), abbassando il giudizio da buy a hold e rivedendo il prezzo obiettivo a 1.400 pence, contro i precedenti 1.500 pence.

Secondo l’analista Jaime Rowbotham, i conti diffusi dalla compagnia low-cost a luglio – relativi al primo trimestre – hanno mostrato un ricavo per chilometro di posto disponibile stabile rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nonostante la debolezza delle tariffe last minute nella parte più calda dell’estate, i risultati dovrebbero comunque restare in linea con le stime iniziali.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Costi operativi e manutenzione: le nuove previsioni

Sul fronte dei costi, Wizz Air aveva indicato una possibile riduzione nel secondo trimestre per il costo unitario per posto disponibile al netto del carburante, dopo l’aumento del 14% registrato nei primi tre mesi dell’anno fiscale.

Deutsche Bank ha ora rivisto le proprie stime, passando da un +2% atteso a un calo dell’1% su base annua, ipotizzando minori costi di interruzione e una diluizione temporale nelle spese di manutenzione.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Impatto sugli utili e tassazione straordinaria

Grazie a questa revisione, la banca d’affari ha alzato la previsione sull’utile ante imposte e cambi del secondo trimestre a 338 milioni di euro, rispetto ai precedenti 296 milioni. Tuttavia, un pagamento fiscale una tantum andrà a compensare parzialmente i benefici, con la conseguenza che la stima dell’utile netto trimestrale è stata ridotta da 252 a 240 milioni di euro.

Cosa significa per gli investitori

Il nuovo giudizio di Deutsche Bank riflette quindi un approccio più cauto nei confronti del titolo, che negli ultimi mesi ha beneficiato di una buona tenuta operativa ma deve fare i conti con margini sotto pressione, incertezze sui costi e fattori fiscali inattesi.

Migliori Piattaforme di Trading

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.