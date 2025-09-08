Azioni Wolters Kluwer - BorsaInside.com

Bernstein ha rivisto al rialzo la valutazione di Wolters Kluwer portandola a Outperform e individuando un’interessante occasione di ingresso sul titolo. Secondo gli analisti, la recente fase di debolezza in Borsa ha creato un potenziale di rialzo significativo, nonostante le preoccupazioni legate alla disruption dell’intelligenza artificiale e al cambio di leadership in arrivo.

Il nuovo target price fissato da Bernstein è pari a €140 per azione, leggermente inferiore rispetto alla precedente stima di €160, ma con un rapporto rischio/rendimento che ora viene considerato favorevole.

Perché Wolters Kluwer è sotto pressione

Il recente calo delle azioni è stato determinato principalmente da due fattori:

i timori degli investitori sull’impatto che l’ AI generativa potrebbe avere sulla divisione Clinical Solutions ;

potrebbe avere sulla divisione ; l’incertezza legata alla transizione di leadership prevista per il 2026.

L’attuale CEO Nancy McKinstry, alla guida dell’azienda da oltre vent’anni, lascerà l’incarico all’inizio del 2026. Al suo posto subentrerà Stacey Caywood, manager con una lunga esperienza all’interno di Wolters Kluwer. Bernstein sottolinea che la futura CEO ha solide credenziali e che le preoccupazioni sulla governance dovrebbero progressivamente attenuarsi.

Clinical Solutions e la concorrenza AI

Una parte significativa del dibattito riguarda il futuro di UpToDate, la piattaforma di punta della divisione Clinical Solutions, che si trova oggi a confrontarsi con nuovi concorrenti come OpenEvidence.

Tuttavia, gli analisti di Bernstein ritengono che i timori siano sovradimensionati: il titolo ha subito un calo del multiplo P/E equivalente a una perdita di valore di circa 3,5 miliardi di euro, mentre la valutazione stimata di OpenEvidence a luglio era pari a 3,5 miliardi di dollari. Questo significa che il mercato, secondo gli esperti, potrebbe aver penalizzato eccessivamente Wolters Kluwer.

Stime di crescita e potenziale di rendimento

Bernstein ha rivisto il proprio intervallo target di rendimento del flusso di cassa libero (FCFY), portandolo al 3,5-4,5%, includendo sia gli effetti della rivalutazione di Clinical Solutions sia la transizione manageriale. Sulla base di queste proiezioni, il titolo presenta oggi un profilo rischio/rendimento più interessante rispetto ai mesi scorsi.

Le nuove stime indicano:

Crescita media dei ricavi attesa al 5,5% annuo, contro il 5,2% previsto dal consenso;

attesa al annuo, contro il 5,2% previsto dal consenso; Crescita dell’utile per azione (EPS) stimata al 10,2% CAGR, rispetto al 9,3% atteso dal mercato.

Confermata la fiducia anche su Relx

Oltre a Wolters Kluwer, Bernstein ha ribadito un giudizio Outperform su Relx (LON:REL) e ha leggermente rivisto al rialzo il target price a 4.345p da 4.290p. Secondo gli analisti, le divisioni Risk e Legal di Relx sono veri e propri “giardini protetti” grazie alle competenze specifiche sviluppate negli anni, mentre il ramo STM (Scientifico, Tecnico e Medico) continua a rafforzare la propria posizione nel settore Open Access sfruttando le potenzialità dell’AI generativa.

Gli esperti evidenziano inoltre che le azioni Relx stanno scambiando nella parte bassa del loro intervallo target per il biennio 2025-2026, lasciando spazio di crescita nel medio periodo.

L’intelligenza artificiale come opportunità

Nonostante le preoccupazioni diffuse sulla disruption tecnologica, Bernstein ritiene che il rischio complessivo per Wolters Kluwer e Relx sia contenuto e in alcuni segmenti addirittura positivo. Questo grazie a tre fattori chiave:

competenze consolidate nei settori di riferimento;

strumenti già integrati nei processi aziendali;

investimenti anticipati nello sviluppo e nell’adozione dell’AI generativa.

Bernstein quindi, vede in Wolters Kluwer e Relx due titoli con un potenziale di crescita sostenibile, supportato da fondamentali solidi, capacità di innovazione e strategie mirate per affrontare le sfide future.

