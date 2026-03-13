WorldLine - BorsaInside.com

Le azioni di Worldline registrano un forte rialzo a Piazza Affari europea. Nella seduta di venerdì il titolo del gruppo francese specializzato nei servizi di pagamento digitale ha guadagnato oltre il 17%, dopo l’avvio ufficiale dell’operazione di aumento di capitale da 392 milioni di euro.

Il balzo è arrivato in seguito al distacco dei diritti di opzione preferenziali, entrato in vigore sul mercato di Euronext a Parigi. L’operazione ha modificato il prezzo di riferimento delle azioni, amplificando la variazione percentuale rispetto alla chiusura precedente e contribuendo così all’ampio movimento del titolo.

L’operazione di aumento di capitale

L’aumento di capitale annunciato giovedì rappresenta l’ultima fase di un’operazione più ampia da 500 milioni di euro, avviata dalla società per rafforzare la propria struttura finanziaria. La prima parte dell’operazione, pari a 108 milioni di euro, è stata realizzata tramite aumenti di capitale riservati completati il 10 marzo.

Secondo le condizioni dell’offerta, gli azionisti hanno la possibilità di sottoscrivere sei nuove azioni per ogni azione posseduta, al prezzo di 0,202 euro per azione.

Il prezzo rappresenta uno sconto significativo rispetto alle quotazioni precedenti del titolo. Considerando il prezzo di chiusura di Worldline pari a 1,421 euro del 10 marzo, lo sconto è:

85,8% rispetto al prezzo dell’azione prima del distacco dei diritti

46,3% rispetto al valore teorico ex-diritti, stimato a 0,376 euro

I diritti di opzione, con un valore teorico di 1,045 euro ciascuno, resteranno negoziabili su Euronext Parigi fino al 25 marzo, mentre il periodo per aderire alla sottoscrizione delle nuove azioni sarà aperto dal 17 al 27 marzo.

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Il sostegno degli azionisti principali

L’operazione può contare sul supporto di alcuni importanti azionisti istituzionali. Tra questi figurano:

Bpifrance

Crédit Agricole

BNP Paribas

Dopo il completamento degli aumenti di capitale riservati, le tre istituzioni detengono rispettivamente il 9,6%, il 9,5% e il 7,9% della società. Tutte hanno confermato l’intenzione di esercitare i propri diritti in proporzione alle partecipazioni, oltre a fornire un impegno di garanzia supplementare fino a 29 milioni di euro complessivi.

A sostenere l’operazione arriva anche Banque Fédérative du Crédit Mutuel, che pur non possedendo attualmente azioni Worldline ha accettato di acquistare i diritti collegati alla quota del 9,2% detenuta da SIX Group. La banca sottoscriverà così circa 179 milioni di nuove azioni, per un investimento stimato in 36 milioni di euro.

Nel complesso, gli impegni di sottoscrizione già confermati coprono fino al 43,7% dell’aumento di capitale, pari a circa 171 milioni di euro. La parte restante dell’operazione è garantita da un sindacato di banche.

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Gli obiettivi strategici: il piano North Star 2030

Secondo quanto comunicato dalla società, le risorse raccolte serviranno principalmente a rafforzare il bilancio e sostenere l’attuazione del piano strategico North Star 2030.

L’obiettivo è riportare il gruppo su un percorso di crescita sostenuta, migliorando allo stesso tempo la generazione di flussi di cassa e la solidità finanziaria. Le nuove azioni emesse nell’ambito dell’aumento di capitale avranno pieno diritto ai dividendi fin dalla data di emissione.

Con questa operazione, Worldline punta quindi a consolidare la propria posizione nel settore dei pagamenti digitali, in un mercato sempre più competitivo e in rapida evoluzione.

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