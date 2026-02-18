Bae Systems - BorsaInside.com

BAE Systems si conferma uno dei protagonisti assoluti del settore difesa globale, pubblicando risultati annuali superiori alle previsioni e registrando una forte reazione positiva in Borsa. Il colosso britannico ha beneficiato dell’aumento strutturale della spesa militare internazionale, consolidando la propria posizione strategica e attirando l’attenzione degli investitori istituzionali.

Utile operativo in crescita del 12% e portafoglio ordini ai massimi storici

Nel 2025, BAE Systems ha riportato un utile operativo di 3,32 miliardi di sterline, segnando un incremento del 12% su base annua e superando le stime degli analisti. Il dato conferma la solidità operativa dell’azienda e la crescente domanda per sistemi di difesa avanzati.

Uno degli elementi più rilevanti emersi dal bilancio è il portafoglio ordini che ha raggiunto quota 83,6 miliardi di sterline, il livello più alto mai registrato dalla società. Questo risultato riflette un contesto globale caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e da un forte impegno dei governi nel rafforzamento delle capacità militari.

Il CEO Charles Woodburn ha sottolineato come il gruppo sia posizionato in modo ideale per affrontare questa nuova fase storica, caratterizzata da investimenti significativi nel settore difesa e sicurezza. L’azienda sta ampliando la propria offerta, combinando tecnologie militari tradizionali con soluzioni innovative ad alto contenuto tecnologico.

Nuovi contratti internazionali rafforzano le prospettive future

La crescita di BAE Systems è sostenuta anche da importanti commesse internazionali, che contribuiscono a garantire visibilità sui ricavi futuri. Tra gli accordi più significativi figurano:

• la fornitura di velivoli Typhoon alla Turchia, uno dei principali programmi aeronautici europei

• la costruzione di fregate Type 26 per la Norvegia, piattaforme navali di nuova generazione progettate per operazioni avanzate

Questi contratti rafforzano ulteriormente la presenza globale del gruppo e confermano la fiducia dei governi nelle capacità tecnologiche dell’azienda.

Previsioni 2026 positive: crescita attesa su ricavi e profitti

Le prospettive per il prossimo esercizio restano solide. Il management prevede per il 2026:

• una crescita dei ricavi compresa tra il 7% e il 9%

• un aumento dell’utile operativo tra il 9% e l’11%

Queste stime indicano una traiettoria di espansione continua, sostenuta dalla domanda strutturale di sistemi di difesa e dalle nuove opportunità legate alle tecnologie emergenti.

Il titolo BAE Systems vola in Borsa e sovraperforma il FTSE 100

La pubblicazione dei risultati ha avuto un impatto immediato sui mercati finanziari. Le azioni BAE Systems hanno registrato un rialzo di circa il 6% nella seduta successiva all’annuncio, risultando tra i migliori titoli dell’indice FTSE 100 della Borsa di Londra.

Il trend positivo non è limitato al breve periodo. Dal 2022, anno segnato dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, il valore del titolo è più che triplicato, evidenziando una forte rivalutazione da parte degli investitori. Solo dall’inizio del 2026, il titolo ha già guadagnato oltre il 18%, confermando un momentum estremamente favorevole.

Perché BAE Systems è diventata centrale per gli investitori

Il successo recente di BAE Systems è il risultato di diversi fattori strutturali che stanno trasformando il settore della difesa in uno dei comparti più osservati dai mercati:

• aumento globale della spesa militare

• tensioni geopolitiche persistenti

• forte domanda di tecnologie militari avanzate

• visibilità sui ricavi grazie a contratti pluriennali

• posizionamento strategico nei principali programmi NATO ed europei

Questi elementi rendono l’azienda uno dei principali beneficiari del nuovo ciclo espansivo del settore difesa.

La combinazione tra crescita degli utili, portafoglio ordini record e prospettive positive continua a sostenere l’interesse degli investitori, rafforzando il ruolo di BAE Systems come uno dei leader globali della difesa e uno dei titoli più performanti del mercato europeo negli ultimi anni.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

