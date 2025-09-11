Banche europee - BorsaInside.com

Le banche europee continuano a presentare fondamentali solidi e prospettive di crescita interessanti, nonostante il settore resti oggetto di opinioni contrastanti tra gli investitori. È quanto emerge dall’ultima analisi di Barclays, basata sui risultati della 23ª conferenza annuale Global Financial Services, che ha riunito 29 dei principali istituti di credito europei.

Secondo la banca d’affari, il quadro generale rimane positivo: la redditività del settore è sostenuta principalmente dall’aumento dei ricavi, mentre i costi operativi risultano sotto controllo e le coperture per i rischi si stanno normalizzando senza segnali di stress. Barclays evidenzia un particolare ottimismo verso le banche di Regno Unito, Francia e Germania, che continuano a registrare performance solide e margini di crescita interessanti.

Prospettive di guadagno e margini di interesse

Uno dei dati più rilevanti riguarda l’andamento del margine di interesse netto, che resta favorevole grazie alla probabile fine dei tagli dei tassi nell’Eurozona. In diversi Paesi, tra cui Spagna, Portogallo, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito, la crescita di prestiti e depositi mantiene un ritmo sostenuto, segnalando una domanda stabile e prospettive di espansione per i bilanci bancari.

Tuttavia, Barclays sottolinea come le opinioni degli investitori siano ancora divise: il settore è polarizzato, con metà degli operatori che si aspetta una sovraperformance delle banche nei prossimi 12 mesi, mentre l’altra metà prevede una sottoperformance rispetto al mercato.

Settore bancario più attraente delle assicurazioni

Secondo l’indagine condotta da Barclays, le banche rimangono il comparto più interessante dell’intero settore finanziario. Il 50% degli investitori considera il settore bancario quello con maggior potenziale di crescita nel prossimo anno, a fronte di appena l’11% per le compagnie assicurative. Questo dato conferma che, nonostante i rischi, il mercato continua a vedere nel sistema bancario europeo una delle principali opportunità di investimento.

Fusioni, acquisizioni e rischi normativi

Un altro elemento chiave emerso è il crescente interesse verso le operazioni di fusione e acquisizione transfrontaliere. Il 25% degli investitori intervistati ritiene che queste possano essere un importante motore di crescita del settore, spingendo a incrementare l’esposizione verso le banche europee.

Tuttavia, i rischi non mancano: oltre la metà degli intervistati individua le tasse bancarie come il principale fattore di pressione sui margini futuri, seguite dall’incertezza politica che potrebbe influenzare la stabilità regolamentare e fiscale nei prossimi anni.

Le aree geografiche più promettenti

Interessante il cambiamento nella mappa delle preferenze geografiche: Spagna e Italia emergono come le destinazioni più appetibili per gli investimenti bancari, scalzando il Regno Unito che nel 2024 era in cima alle preferenze. Il contesto macroeconomico favorevole e i costi del rischio stabili stanno rafforzando la posizione delle banche iberiche, che dispongono anche di solide riserve di capitale per sostenere politiche di distribuzione più generose.

Restituzione del capitale e buyback

Un tema centrale per gli investitori riguarda il potenziale di restituzione del capitale. Molte banche europee mantengono elevati livelli di capitale in eccesso e continuano a ricorrere ai riacquisti di azioni proprie (buyback), una strategia molto apprezzata dal mercato. Tuttavia, Barclays evidenzia anche un crescente interesse verso nuove acquisizioni, che potrebbero modificare gli equilibri del settore nel medio periodo.

Valutazioni e differenze tra Paesi

Le valutazioni di mercato restano eterogenee. Le banche francesi e britanniche si trovano nella fascia più bassa dei multipli settoriali, nonostante un solido aumento dei ricavi: una situazione che riflette soprattutto il maggiore rischio politico percepito dagli investitori.

Al contrario, le banche iberiche stanno beneficiando di una combinazione favorevole di crescita economica, costi del rischio contenuti e ampia liquidità disponibile, fattori che potrebbero permettere loro di distribuire dividendi più consistenti e sostenere piani di crescita aggressivi.

Regolamentazione e prospettive future

Sul fronte normativo, Barclays osserva come l’Europa sia rimasta più lenta rispetto agli Stati Uniti nell’alleggerire i vincoli regolatori. Tuttavia, sono già in corso iniziative per semplificare e velocizzare i processi autorizzativi. La maggioranza degli investitori prevede comunque che la cornice regolamentare resterà sostanzialmente invariata nei prossimi anni.

Conclusioni: opportunità e sfide per gli investitori

Nel complesso, il rapporto Barclays conferma che le banche europee rappresentano ancora un’opportunità d’investimento interessante, sostenuta da fondamentali solidi, margini in crescita e forte capacità di distribuzione del capitale. Tuttavia, gli operatori devono considerare anche i rischi fiscali, l’incertezza politica e le differenze di valutazione tra i vari Paesi.

Per gli investitori più attenti, la chiave sarà puntare sugli istituti che mostrano maggiore solidità patrimoniale, piani di crescita credibili e strategie di ritorno del capitale competitive, con un occhio di riguardo alle opportunità offerte da Spagna e Italia, attualmente in cima alle preferenze del mercato.

