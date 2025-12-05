Elementis - BorsaInside.com

Elementis PLC torna protagonista sui mercati dopo una settimana in cui il titolo ha messo a segno un forte rimbalzo. La spinta arriva da Bank of America, che ha migliorato il rating del gruppo chimico londinese portandolo da Neutral a Buy, segnalando un cambio di passo aziendale ritenuto capace di sostenere una nuova fase di crescita.

La banca statunitense ha rivisto anche il prezzo obiettivo, alzandolo da 170 a 200 pence. La decisione è legata alla fiducia riposta nei nuovi vertici – guidati dal CEO Luc van Ravenstein – e nell’evoluzione strategica che sta ridisegnando le priorità del gruppo.

Secondo gli analisti, Elementis ha compiuto passi decisivi liberandosi delle attività cicliche meno redditizie legate a cromo e talco e alleggerendo significativamente il proprio indebitamento, ora pari a circa una volta l’EBITDA. Con un bilancio più solido, l’azienda può reindirizzare risorse verso sviluppo e innovazione, sostenuta da una cultura interna rinnovata.

Uno dei punti di forza messi in evidenza da Bank of America riguarda la disponibilità limitata di ettoriti, una risorsa minerale di cui Elementis è tra i pochi produttori europei. Questa scarsità rappresenta un vantaggio competitivo naturale che, secondo gli analisti, potrebbe sostenere margini e redditività nei prossimi anni.

La banca si aspetta inoltre performance operative migliori rispetto alle previsioni correnti: le stime riviste dell’EBIT per il triennio 2025-2027 risultano superiori del 2-3% rispetto al consenso. Elementis è considerata in grado di mantenere un tasso di crescita composto intorno al 4-5%, grazie alla crescente diffusione della sua tecnologia di modifica reologica nei settori cosmetico e dei rivestimenti.

Sul fronte degli investimenti, l’azienda punta a incrementare del 50% le risorse destinate alla ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di accelerare il lancio di nuove soluzioni e acquisire ulteriore quota di mercato. Con l’uscita dalle attività considerate non strategiche, Elementis può ora concentrarsi sulle competenze core: cui si affianca l’obiettivo di incrementare i margini EBITDA dal 21 al 23% nel medio periodo, mantenendo al contempo un modello asset-light con capex fissati intorno al 4% del fatturato.

Bank of America si attende infine una gestione più attiva del capitale: piccole acquisizioni mirate e una politica di distribuzione più generosa verso gli azionisti. Nello scenario prospettato, il dividendo 2027 potrebbe risultare quasi doppio rispetto alle attese attuali, con un payout ratio destinato a salire fino al 50%.

