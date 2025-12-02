Bankinter - BorsaInside.com

J.P. Morgan ha rivisto al rialzo la propria valutazione su Bankinter, passando da underweight a overweight e aumentando in modo significativo il target price a dicembre 2027, portandolo da 12,70 euro a 17 euro. La decisione nasce da un quadro reddituale più solido del previsto, da una robusta generazione di capitale e da una dinamica commerciale che continua a superare quella dei principali competitor del settore bancario spagnolo.

Secondo il broker statunitense, Bankinter sta entrando in una fase di crescita strutturale dei profitti, sostenuta da un incremento del net interest income, da commissioni in espansione, da efficienze operative più evidenti e da perdite su crediti attese in calo. Tutti elementi che migliorano la visibilità sugli utili futuri.

Utili in forte revisione al rialzo: +17 percento medio sulle stime EPS

J.P. Morgan ha aggiornato le proiezioni sugli utili per azione del periodo 2025-2027, alzandole mediamente del 17 percento. Per il solo 2027 l’incremento stimato arriva addirittura al 30 percento.

Le nuove previsioni sull’EPS sono:

2025: 1,15 euro

2026: 1,29 euro

2027: 1,39 euro

in deciso miglioramento rispetto all’EPS atteso per il 2024, pari a 1,01 euro.

Sull’intero periodo 2024-2028, J.P. Morgan stima una crescita dell’EPS pari al 10 percento annuo composto, trainata da:

crescita del 5 percento CAGR del margine di interesse,

del margine di interesse, aumento dell’ 8 percento CAGR delle commissioni,

delle commissioni, riduzione del cost of risk da 34 a 30 punti base.

Il ROTE della banca dovrebbe così passare dal 17,5 percento del 2024 a circa 19 percento nel 2027-2028, uno dei livelli più alti del settore europeo.

Capitale in rafforzamento: CET1 in crescita fino al 13,8 percento entro il 2028

L’evoluzione del bilancio contribuisce in modo determinante alla revisione positiva di J.P. Morgan. Il broker prevede infatti un costante miglioramento del CET1 fully loaded, atteso a:

12,7 percento nel 2025

13,0 percento nel 2026

13,4 percento nel 2027

13,8 percento nel 2028

Tra il 2026 e il 2028 la banca dovrebbe generare circa 170 punti base di capitale all’anno prima dei dividendi, pur continuando a investire circa 20 punti base annui in iniziative digitali.

Con un payout ratio stabile al 50 percento, Bankinter accumulerebbe circa 200 milioni di euro annui di capitale eccedente l’obiettivo interno del 12,5 percento.

I rendimenti da dividendo attesi sono:

4,5 percento nel 2025

4,9 percento nel 2026

5,3 percento nel 2027

Nuovi flussi di risparmio e gestione patrimoniale in forte espansione

Uno dei punti di forza più riconosciuti da J.P. Morgan è la capacità di Bankinter di attrarre risparmio privato. Negli ultimi due anni gli asset in gestione sono cresciuti di circa 50 percento, mentre rispetto al 2022 il rialzo è vicino al 90 percento.

La banca ha inoltre aggiornato le stime sul nuovo denaro netto retail, ora atteso tra 8 e 10 miliardi di euro all’anno, pari al 5-7 percento del totale del risparmio dei clienti.

I dati Inverco mostrano ulteriori miglioramenti:

quota di nuovo denaro nei fondi interni: dal 3,8 percento del 2023 all’ 8,8 percento nel 2025 ,

all’ , quota nella distribuzione di fondi di terzi: 9,2 percento, +90 punti base dal 2023.

La divisione wealth e advisory è destinata a generare circa il 13 percento del reddito lordo tra il 2025 e il 2028.

Ricavi e commissioni: crescita solida e mix più diversificato

Le commissioni dovrebbero continuare a rappresentare un pilastro della crescita, con valori stimati a:

791 milioni di euro nel 2025

862 milioni nel 2026

925 milioni nel 2027

Di conseguenza, la quota dei ricavi non legati agli interessi salirà dal 21,5 percento del 2024 al 28,1 percento nel 2027, segnalando un modello di business sempre più diversificato e resiliente.

Efficienza operativa tra le migliori in Europa

Bankinter continuerà a distinguersi per l’elevata efficienza gestionale. Il cost/income ratio, pari al 36 percento nel 2024, è previsto:

36 percento nel 2025

35,5 percento nel 2027

Risultati raggiungibili grazie alla leva operativa della gestione patrimoniale e ai benefici delle ristrutturazioni già avviate nelle unità EVO e consumer and payments.

Target a 17 euro e potenziale upside del 25 percento

Il nuovo prezzo obiettivo di 17 euro deriva da un modello sum-of-the-parts basato sulle previsioni 2027 e su un multiplo prezzo/capitale allocato ottenuto dal Gordon Growth Model.

Secondo J.P. Morgan, da questi livelli il titolo Bankinter offre:

25 percento di potenziale rialzo sul prezzo ,

, 30 percento di rendimento totale considerando anche i dividendi.

I principali rischi individuati includono: rallentamento macroeconomico, tassi euro più bassi del previsto, pressioni sui margini, costi operativi più elevati e potenziali aumenti delle perdite creditizie.

