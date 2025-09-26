Azioni Croda - BorsaInside.com

Dopo anni di performance deludenti, Barclays ha rivisto al rialzo la propria valutazione su Croda International (LON:CRDA), storica azienda britannica specializzata in prodotti chimici di nicchia.

L’istituto ha alzato il rating da equal weight a overweight, individuando segnali concreti di una possibile inversione di tendenza per il titolo, sostenuta da tre fattori principali: il rinnovato interesse di investitori attivisti, il piano di taglio ai costi e il forte potenziale di recupero dopo un lungo periodo di debolezza.

Target price abbassato ma potenziale di crescita

Nella nota diffusa venerdì, Barclays ha ridotto l’obiettivo di prezzo da 3.600 a 3.100 pence, livello che rappresenta comunque un rialzo stimato intorno al 16% rispetto alle attuali quotazioni.

Si tratta di una previsione significativa, soprattutto se si considera che le azioni Croda hanno perso circa il 70% dal massimo del 2021, in netto contrasto con la crescita del 26% messa a segno nello stesso periodo dal FTSE 100.

Il ruolo degli attivisti e la disciplina sui costi

Secondo Barclays, il vero punto di svolta potrebbe essere rappresentato dall’ingresso nel capitale dell’investitore attivista Standard Latitude, pronto a spingere per scelte strategiche più incisive. Parallelamente, la società ha già avviato un programma di risparmio da 100 milioni di sterline, basato su una gestione più rigorosa delle spese operative.

Gli analisti sottolineano come il mercato abbia inizialmente sottovalutato questa iniziativa, che se portata a termine con successo potrebbe trasformarsi in un fattore decisivo per il ritorno alla crescita del titolo.

Opportunità e criticità nel settore farmaceutico

Il report mette in luce anche le difficoltà incontrate da Croda nel business dei lipidi per vaccini, dove l’assenza di brevetti su lipidi ionizzabili le ha impedito di capitalizzare appieno sull’ondata di domanda durante la pandemia di COVID-19, lasciando spazio a concorrenti come Pfizer e i suoi partner.

Oggi il comparto risulta in eccesso di offerta, ma proprio questo scenario potrebbe aprire margini per operazioni di ristrutturazione o dismissioni, spinte dal pressing degli investitori attivisti.

Valutazioni e previsioni Barclays

Nelle stime aggiornate, Barclays prevede per l’anno fiscale 2025 un EBIT rettificato di 293 milioni di sterline e un utile ante imposte rettificato di 267 milioni di sterline.

Le previsioni restano sostanzialmente allineate al consenso, anche se inferiori rispetto alle precedenti stime (295 e 273 milioni) a causa delle difficoltà riscontrate nel segmento delle Scienze della Vita e, in particolare, nel mercato farmaceutico statunitense.

La banca ha inoltre introdotto un’analisi per somma delle parti e un modello DCF (Discounted Cash Flow) per valorizzare meglio i diversi segmenti del portafoglio Croda, individuando più aree con margini di recupero.

Una valutazione ai minimi storici

Per Barclays, il titolo Croda si trova oggi su livelli di valutazione molto bassi rispetto alla propria storia, ma con prospettive che appaiono in miglioramento. Tra disciplina sui costi, possibili dismissioni e la spinta degli attivisti, il profilo rischio-rendimento sembra ora più equilibrato e orientato a una fase di rilancio.

