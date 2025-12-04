Atlas Copco - BorsaInside.com

Barclays cambia marcia su Atlas Copco, migliorando il giudizio a overweight e portando il target price a 178 corone svedesi, un incremento del 23 per cento rispetto alla precedente valutazione. Secondo la banca d’affari, dopo due anni di stallo il colosso industriale svedese sta entrando in una fase più favorevole, con prospettive di crescita organica e un nuovo slancio degli ordini a partire dal 2026. Il mercato ha accolto positivamente la revisione, spingendo il titolo in rialzo di oltre il 4 per cento.

Negli ultimi due anni il gruppo, leader mondiale nei compressori industriali e nelle tecnologie per il vuoto, aveva mostrato una progressione quasi nulla delle vendite, una situazione insolita per un’azienda abituata a sovraperformare sia i competitor diretti sia l’intero comparto dei beni strumentali europei. Barclays ritiene però che questa fase sia ormai alle spalle.

Compressor Technique e Vacuum Technique come motori della ripresa

La banca prevede che nel 2026 Atlas Copco possa tornare a una crescita delle vendite nell’ordine della metà della singola cifra percentuale, grazie soprattutto ai due segmenti che generano la quota principale dell’EBIT:

• Compressor Technique, responsabile di oltre la metà dei profitti operativi

• Vacuum Technique, che contribuisce per circa un quinto

Per la divisione dei compressori, Barclays stima che gli ordini torneranno a crescere in modo più deciso, con una dinamica tra la parte media e alta della singola cifra percentuale. A sostenere la domanda saranno soprattutto:

• un ciclo di sostituzione più favorevole,

• paragoni più semplici dopo la debolezza dei grandi compressori industriali,

• e un graduale miglioramento del settore Gas & Process dopo due anni molto difficili.

L’incremento dei costi energetici negli Stati Uniti e in Europa dovrebbe incentivare molte aziende ad aggiornare i macchinari con soluzioni più efficienti, fattore che rafforza ulteriormente la previsione di una ripresa degli ordini.

Vacuum verso la fine del quadriennio stagnante

Anche la divisione Vacuum dovrebbe tornare finalmente a crescere nel 2026, dopo quattro anni senza aumenti significativi degli ordini. La spinta arriverà principalmente dal settore dei semiconduttori: il rialzo dei prezzi dei chip di memoria in un contesto di offerta limitata, insieme alla ripresa degli investimenti produttivi, dovrebbe riattivare la domanda.

Barclays prevede una crescita a singola cifra alta per gli ordini Vacuum nel biennio 2026-2027. Il numero di nuovi impianti per la produzione di semiconduttori potrebbe inoltre aumentare di circa il 30 per cento nel 2026, con Taiwan e Stati Uniti come aree trainanti.

Una valutazione tornata interessante

Secondo Barclays, Atlas Copco tratta oggi a circa 27 volte gli utili attesi per il 2026, un livello ritenuto attraente se si considerano i margini, la generazione di cassa e la redditività di lungo periodo.

Il premio rispetto al settore industriale europeo si è ridotto intorno al 20 per cento, ben al di sotto della media del 45 per cento osservata nel periodo post pandemia. Anche il rapporto prezzo sul flusso di cassa libero risulta ai minimi pluriennali rispetto a concorrenti come Schneider Electric, ABB e Siemens.

Possibile ritorno di capitale agli azionisti

La struttura finanziaria del gruppo è oggi molto simile a quella che aveva preceduto i buyback del 2017 e del 2021. Per questo Barclays non esclude la possibilità di un rendimento extra per gli azionisti già nel 2026.

Il dividendo ordinario dovrebbe comunque mantenere un rendimento intorno al 2 per cento, pienamente coperto dal flusso di cassa libero.

I rischi all’orizzonte

Non mancano però i possibili fattori frenanti. In particolare, Barclays cita:

• una ripresa più lenta del previsto degli investimenti nel settore dei semiconduttori,

• continui tagli alla spesa in conto capitale da parte dell’industria automobilistica.

