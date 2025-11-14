Bechtle - BorsaInside.com

Il titolo Bechtle AG è stato tra i protagonisti della seduta di venerdì, con un balzo superiore al 15 per cento che ha attirato immediatamente l’attenzione degli investitori. A spingere gli acquisti sono stati i risultati del terzo trimestre 2025, che segnano il ritorno a una crescita concreta dopo mesi di incertezze, insieme alla decisione del gruppo tedesco di confermare tutte le previsioni per l’intero esercizio.

Secondo gli analisti di Jefferies, che avevano registrato un clima di forte prudenza nel mercato prima della pubblicazione dei conti, l’aggiornamento dimostra un cambio di passo evidente nella seconda parte dell’anno. Il broker prevede un quarto trimestre caratterizzato dal tradizionale utilizzo dei budget residui e un possibile ritorno a tassi di crescita a doppia cifra sia sul fatturato che sugli utili.

Ricavi e volume d’affari in miglioramento, con l’estero a trainare

Nel terzo trimestre il volume d’affari complessivo è salito dell’8,4 per cento fino a raggiungere 2,05 miliardi di euro, spinto soprattutto dalle attività internazionali, cresciute del 17 per cento. I ricavi, pari a 1,59 miliardi di euro, segnano invece un incremento del 5,1 per cento.

Il miglioramento ha coinvolto in particolare i Paesi del Benelux, la Spagna e la Gran Bretagna, mentre Francia, Germania e Svizzera hanno comunque registrato progressi nonostante condizioni di mercato giudicate “impegnative” dal gruppo. Bechtle ha precisato che il trend positivo è proseguito anche nel mese di ottobre.

Jefferies ha definito il trimestre “solido”, sottolineando soprattutto l’aumento dell’EBT a 80 milioni di euro, un dato superiore del 20 per cento rispetto al trimestre precedente e considerato il punto di forza principale dell’intera comunicazione.

Utile in crescita e costi sotto controllo

L’utile ante imposte ha raggiunto 80,5 milioni di euro, con un incremento del 2,4 per cento rispetto all’anno passato e un miglioramento del 20,5 per cento sul secondo trimestre. L’azienda ha registrato ammortamenti in aumento del 14,6 per cento, effetto di nuovi investimenti e acquisizioni, mentre l’andamento dei costi operativi è rimasto proporzionato alla crescita dei ricavi.

Il flusso di cassa operativo dei primi nove mesi si è attestato a 149,1 milioni di euro. La liquidità disponibile al 30 settembre era pari a 508,3 milioni, in calo rispetto ai 716,2 milioni registrati alla fine del 2024.

Forza lavoro in aumento grazie alle acquisizioni

La struttura occupazionale del gruppo ha raggiunto 16.300 dipendenti, il 4,4 per cento in più su base annua. L’incremento, ha specificato l’azienda, è interamente legato alle acquisizioni effettuate nel periodo. Al netto delle operazioni straordinarie, infatti, il personale è diminuito dell’1,6 per cento per mancata sostituzione immediata di alcuni ruoli. I tirocinanti e gli studenti in formazione duale sono invece 853.

Previsioni confermate, ma il Q4 sarà cruciale

Bechtle ha ribadito che, dopo tre trimestri, andamento del business e ricavi complessivi sono perfettamente in linea con gli obiettivi fissati a marzo. Per centrare l’obiettivo sugli utili dell’intero anno, sarà necessario un incremento dell’EBT di poco inferiore al 25 per cento nell’ultimo trimestre.

Il CEO Thomas Olemotz ha riconosciuto che si tratta di un traguardo “ambizioso”, ma ha ricordato che l’azienda ha già dimostrato più volte di poter realizzare performance particolarmente forti a fine anno. Il buon avvio del quarto trimestre rafforza la fiducia del management.

Anche Jefferies conferma questa lettura: per raggiungere la parte bassa del target annuale di EBT, Bechtle dovrà ottenere 125 milioni di euro di utile nel Q4, pari a una crescita del 24 per cento anno su anno, un risultato che in passato è già stato centrato.

Situazione nei segmenti e nei diversi mercati

Nel dettaglio geografico, i ricavi in Germania mostrano una contrazione del 2,4 per cento, mentre quelli internazionali crescono del 16,5 per cento raggiungendo 696,2 milioni di euro.

Guardando alle divisioni, il comparto IT System House e Managed Services registra un calo del 3,3 per cento, mentre l’area IT E-commerce segna un boom del 19,6 per cento toccando 660,3 milioni di euro.

A livello di gruppo, l’EBIT sale del 3,4 per cento a 83,5 milioni di euro e l’utile netto destinato agli azionisti aumenta del 2,5 per cento a quota 57,5 milioni.

