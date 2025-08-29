Titoli cellulosa e carta - BorsaInside.com

La banca d’investimento Berenberg ha avviato la copertura sul comparto europeo forestale, della cellulosa e della carta, offrendo un’analisi approfondita delle prospettive di mercato. Gli analisti evidenziano come la crescente autosufficienza della Cina e la sua espansione produttiva aggressiva stiano ridisegnando gli equilibri globali del settore, generando pressioni strutturali sui margini delle principali aziende europee.

La banca tedesca ha inaugurato la copertura con giudizi Buy su Svenska Cellulosa (SCA), Hold su Stora Enso e Sell su UPM, delineando scenari molto diversi per i tre colossi.

La sfida della Cina e la pressione sui prezzi

Secondo Berenberg, l’intero comparto sta attraversando un momento complesso, simile a quello già vissuto dall’industria chimica nell’ultimo decennio. L’imponente capacità produttiva sviluppata dalla Cina nel settore della cellulosa e della carta ha portato a una situazione di sovracapacità strutturale. Pechino, ormai sempre meno dipendente dalle importazioni, si avvia a diventare un esportatore netto, influenzando l’andamento dei prezzi a livello globale.

Gli analisti prevedono che le quotazioni della cellulosa di mercato resteranno intorno ai 500 dollari per tonnellata, un livello inferiore rispetto alle medie storiche. Questa dinamica penalizzerà in particolare aziende come UPM, la cui esposizione al settore della cellulosa rappresenta quasi la metà dell’EBITDA complessivo. Inoltre, la maggiore flessibilità di approvvigionamento dei produttori cinesi potrebbe ridurre la volatilità dei prezzi, comprimendo ulteriormente i margini delle imprese europee.

SCA favorita grazie alla proprietà forestale

Uno dei punti chiave dell’analisi riguarda la proprietà delle risorse forestali, fattore determinante per la competitività nel lungo periodo. SCA, che detiene la più ampia proprietà privata di foreste in Europa, gode di un vantaggio strategico decisivo grazie a un’autosufficienza del 60% nella produzione di legno. Questa caratteristica consente al gruppo di mantenere margini più elevati e stabili, motivo per cui Berenberg assegna al titolo un rating Buy con un target price di 150 corone svedesi.

Stora Enso: tra opportunità e rischi

Diverso il caso di Stora Enso, giudicata con rating Hold e target price di 10,40 euro. Il piano dell’azienda di scorporare gli asset forestali svedesi potrebbe generare liquidità immediata e migliorare la struttura finanziaria, ma comporta anche una minore integrazione verticale e una maggiore esposizione alle dinamiche del mercato del packaging.

Berenberg sottolinea inoltre che questa operazione potrebbe attivare passività fiscali differite, legate alla storica rivalutazione degli asset forestali. Sul fronte packaging, la banca rileva come il settore, un tempo considerato a crescita strutturale, sia oggi in sovracapacità: l’eccesso di investimenti nel cartoncino per consumatori dopo la pandemia, unito alla concorrenza cinese sul cartoncino avorio, sta erodendo le prospettive di profitto.

UPM: outlook negativo e rating Sell

Per UPM la situazione appare più complessa. L’alta dipendenza dal mercato della cellulosa e la crescente concorrenza cinese nella carta grafica portano Berenberg a confermare una visione ribassista, assegnando un rating Sell e un target price di 21 euro. L’istituto evidenzia il rischio di una pressione prolungata sui margini e di un rallentamento dei ricavi nei prossimi anni.

Prospettive del settore

Il report di Berenberg mette in evidenza un cambiamento radicale nello scenario competitivo europeo:

La Cina sta assumendo un ruolo centrale come produttore ed esportatore , alterando gli equilibri globali.

sta assumendo un ruolo centrale come , alterando gli equilibri globali. La sovracapacità produttiva e i prezzi stabilmente bassi pongono sfide significative ai player meno integrati.

e i prezzi stabilmente bassi pongono sfide significative ai player meno integrati. Le aziende con asset forestali di proprietà , come SCA , risultano avvantaggiate rispetto a quelle più esposte ai costi di approvvigionamento.

, come , risultano avvantaggiate rispetto a quelle più esposte ai costi di approvvigionamento. Il packaging perde parte della sua attrattiva come segmento di crescita, complice l’arrivo del nuovo Regolamento UE sugli imballaggi (PPWR), che punta sia alla sostituzione della plastica sia alla riduzione complessiva degli imballaggi.

In sintesi, mentre SCA si posiziona come il titolo più solido e resiliente del settore, Stora Enso naviga tra opportunità e criticità, mentre UPM rischia di subire un impatto più marcato dalla nuova concorrenza globale e dal contesto di prezzi bassi.

