La scritta e il logo Big Yellow sull'angolo di una parete. La scritta BlackStone su un edificio sullo sfondo
Big Yellow - BorsaInside.com
Il titolo Big Yellow Group PLC ha subito un netto scivolone in Borsa, perdendo circa il 5,3% nella seduta di venerdì. A pesare è stata la notizia che Blackstone Europe ha ufficialmente rinunciato a presentare una proposta di acquisizione, mettendo fine alle attese di una maxi‐operazione che nelle scorse settimane aveva alimentato l’interesse degli investitori.

La svolta è arrivata dopo il comunicato del 4 dicembre, con cui Big Yellow aveva fatto sapere che non c’erano più “condizioni utili per proseguire le trattative” con Blackstone, escludendo anche la possibilità di concedere una proroga alla deadline inizialmente fissata all’8 dicembre 2025.

Successivamente, un documento regolamentare depositato da Blackstone ha confermato l’intenzione di non procedere, attivando automaticamente quanto previsto dalla Regola 2.8 del City Code sull’attività di acquisizioni e fusioni nel Regno Unito. Tale regola impedisce a chi rinuncia formalmente a un’offerta di ripresentarsi per un determinato periodo, salvo eccezioni specifiche.

Nonostante lo stop, Blackstone ha comunque lasciato aperti alcuni scenari futuri: l’operatore di private equity potrebbe tornare in campo qualora si verificassero condizioni straordinarie. Tra queste rientrano, ad esempio, il via libera del consiglio di amministrazione di Big Yellow, l’annuncio di un’offerta vincolante da parte di un terzo soggetto, o un cambiamento sostanziale del contesto tale da essere riconosciuto dal Panel on Takeovers and Mergers.

Sul fronte finanziario, Rothschild & Co è stata incaricata di assistere Blackstone come consulente nella vicenda.

Il dietrofront ha avuto un impatto immediato sulle quotazioni di Big Yellow: con le speranze di un’operazione miliardaria ormai evaporate, molti investitori hanno preso profitto temendo che il gruppo debba continuare il proprio percorso senza il traino della prospettiva di acquisizione, elemento che negli ultimi giorni aveva sostenuto il valore in Borsa.

Per gli analisti, la reazione negativa riflette l’incertezza sul prossimo capitolo industriale della società e l’assenza, almeno nel breve periodo, di concorrenti pronti a farsi avanti con un’offerta alternativa.

